İsmail Kartal raporunu verdi. Fenerbahçe aradığı stoperi Süper Lig'de buldu

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, defans hattında yaşanan sakatlıklardan sonra zorlu günler geçiren Fenerbahçe ocak ayında stoper transferi için arayışlara başlandı.
HEDEF ADİL DEMİRBAĞ
Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu sonrası Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ’ı gündemine aldı.
SÖZLEŞMESİ 1.5 SENE SONRA BİTİYOR
Fenerbahçe yönetimi, 25 yaşındaki yıldız futbolcunun kontratının son 1.5 sezonuna girilmesi nedeniyle uygun bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmek istiyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkan Adil Demirbağ toplam 890 dakika forma giydi.
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