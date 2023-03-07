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  • AKP’den sürpriz bir cumhurbaşkanı adayı çıkabilir. Gözler Bülent Turan'a çevrildi. "Kılıçdaroğlu aday olursa ben de olur

AKP’den sürpriz bir cumhurbaşkanı adayı çıkabilir. Gözler Bülent Turan'a çevrildi. "Kılıçdaroğlu aday olursa ben de olurum" demişti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması üzerine AKP’li Bülent Turan’ın üç yıl önce “İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım” demesi akıllara geldi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 05:21
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Gözler Bülent Turan'a çevrildi. "Kılıçdaroğlu aday olursa ben de olurum" demişti

AKP’den sürpriz bir cumhurbaşkanı adayı çıkabilir. Gözler Bülent Turan'a çevrildi. ''Kılıçdaroğlu aday olursa ben de olurum'' demişti
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Millet İttifak’ının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edilmesi üzerine AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın, 2020 yılında yaptığı ‘adaylık’ çıkışı da yeniden gündeme geldi.

Turan, Kılıçdaroğlu'nun Meclis’teki bütçe görüşmelerinde hükümetin 2021 yılı bütçesini eleştirdiği sırada AKP sıralarından gelen "Aday ol aday" sözlerine, “Benim aday olamayacağımı size kim söyledi. Kim söyledi? Ben ne istiyorum. Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Demokratik, halkçı parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum" yanıtını vermesine ilişkin konuşmuştu.

“KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA BEN DE OLURUM”

Kılıçdaroğlu’nun "kürsü heyecanına kapıldığını" öne süren Turan, Habertürk’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Ayrıca dünkü görüşmelerde Sayın Kılıçdaroğlu Hükümeti eleştirirken AK Partili arkadaşlarımızın 'öyleyse aday olun' demesine kürsü heyecanıyla bir an sanki adaymış gibi ifade etti. Ancak sonra ne olur ne olmaz diyerek toparlamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu’nun şimdiye kadar aday olmaması aslında bundan sonra da nasıl bir siyaset izleyeceğinin göstergesi.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Bir defa Kılıçdaroğlu’nu kaset operasyonu ile genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. Siyasi dostlarına rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım.”

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