Millet uzaya gidiyor biz daha Muratgil'in damından atlayamadık. Gencin bu sözleri viral oldu

Editör: Ayşe Memiş

Derinleşen ekonomik krizde her şeye zam üstüne zam yapıyor. 1 ABD Doları 27. 20 TL oldu. Temel gıda ürünlerinin bile fiyatları uçtu. Zamlar karşısınca vatandaşın da beli büküldü.

Vatandaşlar her gün sokak röportajlarında ekonomik krizden yakınıyor. Yurttaş TV’nin YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajı gündem oldu.

Röportajda konuşan genç hayat pahalılığından isyan ederek AKP’nin 21 yıldır iktidarda olmasına ateş püskürdü.

Gencin, “Millet uzaya gidiyor biz Muratgil'in daha damından atlayamadık daha. Gelmişler bana diyorlar bu adam giderse bu ülke batar bu ülke ölür. Allah peygamber gönderdi peygamberin canı bile alındı. Bundan sonra mı devam etmeyecek” sözleri viral oldu.

Gencin sözlerinin tamamı şu şekilde:

Ben şu an uykudan kalktım işe gidiyorum akşam 9.00 sabah 9.00 çalışıyorum ya ne cumartesi pazarım ne tatilim ne de bayramım var. 20 yaşında bir insan olarak bedenim 20 yaşında gösteriyor ama ruhum 500 yaşındaymış gibi. 20 yaşında bir insan olarak dün 3 paket sigara içtim efkardan.

Herkese bir bahane uydurmayı biliyorlar bir şey olduğu zaman dış güçler yaptı Allah insanoğluna 2 defa hak verdi. 1 . seçimde yarı yarıya oldu. 2 seçime gidildi, Allah insanlara bir şans daha verdi aklınızı başınıza toplayın sıkıntı büyük diye. Bizim halkımız ne yaptı kutlama yapıyorlardı, havai fişek atıyorlardı, silah sıkıyorlardı, caddeleri kapattılar, halay çekiyorlardı. O gün oturdum gençliğimin gidişine bye bye dedim el salladım.

Millet ağlamaya başladı benzin oldu 36-37 diye. Niye o zaman da kimse ses çıkarmadı 17 18 liraydı bir gece ezen sela ile beraber millete zamları geçirdiler affedersiniz. Bizim halkımız nunu istiyor ki biz bu duruma geldik. Hiç kimse ağlayıp zırlamasın burada önlerine sandık konulduğu gün gümbür gümbür sandıkları patlatacaklardı bu duruma düşmeyecektik.

Köpeği bağlasan durmayacak evin kirası 15 bin olmuş. Bu insan ne yiyip ne içecek bunu düşünen kimse yok sorduğun zaman dış güçler yaptı o yaptı bu yaptı.

Millet uzaya gidiyor biz daha Muratgilin Damından atlayamadık. Gelmişler bana burada herkes bu adam giderse bu ülke batar bu ülke ölür. Bugün Allah peygamber gönderdi peygamberin canı bile alındı. Bundan sonra mı devam etmeyecek.

21 yıldır bu adam başımızda ben doğduğumda iktidar bir insan 21 seneden beri bir insan yaparsa şuan şahlanış dönemindeyiz. Bak çok güzel şahlanış dönemindeyiz.