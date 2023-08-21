Türk genci sokak röportajında isyan etti: Allah’ım ben niye Suriyeli değilim

Editör: Bengü Zorlu

Her geçen gün artan fiyatlar ve gelinen son ekonomik durum düşünüldüğünde birçok vatandaş, ev-araba almak bir yana; temel market ihtiyaçlarını bile zor karşılar hale gelmiş durumda. Artan pahalılık kayda değer sayıda Türk vatandaşının cebini her gün yakıyor.

Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan genç vatandaş da hayat pahalılığına şu sözlerle isyan etti;

“ALLAH’IM BEN NİYE SURİYELİ DEĞİLİM”

Ben nişanlıyım, evlenemiyorum. Tek başıma 30 metrekare eve 4 buçuk milyar kira veriyorum. Günübirlik ne bulduysam onu yiyorum. Ekmek alamıyoruz. Ben Türk genciyim Türk’üm demeye utanıyorum. Her akşam ‘Allah’ım ben niye Suriyeli’ değilim diye dua ediyorum.

“ONE MINUTE DEDİ DÜNYAYI ELİNE ALDI”

Bi 'one minute' dedi, ondan sonra dünyayı eline aldı. Ekranlara oynuyorlar başka hiçbir şey yok. Sizler de olmasanız zaten derdimizi anlatacak kimsemiz yok. Sizlere de zaten basın yasağı getirdiler, medya yasağı getirdiler. Yetmiyor Instagram paylaşımlarımızdan hepimizi tutukluyorlar.

“BİR ALDIĞIMIZ HAVAYA VERGİ ALMIYORLAR”

Simit yiyelim, şükredelim diyenlerin hepsinin villası var. Mesela Hülya Avşar ada aldı, simit yiyelim şükredelim diyor. Tayyip Erdoğan, ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyor. Zaten Saray’ın günlük masrafı milyonlarca lira. Hangi Kur’an’da yazıyor, hangi inançta var? Allah’ın verdiği suyu 5 liraya alıyoruz. Bedenimizden çıkaracağız, 3 liraya tuvalete gidiyoruz. Bir aldığımız havaya vergi almıyorlar. Onun vergisi de zaten sigara üflerken gidiyor.