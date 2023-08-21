Türk genci sokak röportajında isyan etti: Allah’ım ben niye Suriyeli değilim

Türkiye’de ekonominin geldiği duruma isyan eden vatandaş, “Türk genciyim, ekmek alamıyorum, Allah’a ‘Ben niye Suriyeli değilim’ diyorum sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türk genci sokak röportajında isyan etti: Allah’ım ben niye Suriyeli değilim

Editör: Bengü Zorlu

Her geçen gün artan fiyatlar ve gelinen son ekonomik durum düşünüldüğünde birçok vatandaş, ev-araba almak bir yana; temel market ihtiyaçlarını bile zor karşılar hale gelmiş durumda. Artan pahalılık kayda değer sayıda Türk vatandaşının cebini her gün yakıyor.

Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan genç vatandaş da hayat pahalılığına şu sözlerle isyan etti;

“ALLAH’IM BEN NİYE SURİYELİ DEĞİLİM”

Ben nişanlıyım, evlenemiyorum. Tek başıma 30 metrekare eve 4 buçuk milyar kira veriyorum. Günübirlik ne bulduysam onu yiyorum. Ekmek alamıyoruz. Ben Türk genciyim Türk’üm demeye utanıyorum. Her akşam ‘Allah’ım ben niye Suriyeli’ değilim diye dua ediyorum.

“ONE MINUTE DEDİ DÜNYAYI ELİNE ALDI”

Bi 'one minute' dedi, ondan sonra dünyayı eline aldı. Ekranlara oynuyorlar başka hiçbir şey yok. Sizler de olmasanız zaten derdimizi anlatacak kimsemiz yok. Sizlere de zaten basın yasağı getirdiler, medya yasağı getirdiler. Yetmiyor Instagram paylaşımlarımızdan hepimizi tutukluyorlar.

“BİR ALDIĞIMIZ HAVAYA VERGİ ALMIYORLAR”

Simit yiyelim, şükredelim diyenlerin hepsinin villası var. Mesela Hülya Avşar ada aldı, simit yiyelim şükredelim diyor. Tayyip Erdoğan, ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyor. Zaten Saray’ın günlük masrafı milyonlarca lira. Hangi Kur’an’da yazıyor, hangi inançta var? Allah’ın verdiği suyu 5 liraya alıyoruz. Bedenimizden çıkaracağız, 3 liraya tuvalete gidiyoruz. Bir aldığımız havaya vergi almıyorlar. Onun vergisi de zaten sigara üflerken gidiyor.

İlgili Haberler
Sokak röportajında konuşan İranlı kadın: ‘İran’dan kaçtım geldim burası da İran gibi oldu’
Sokak röportajında "Kurbanda dinozor kesmişler, görüşleriniz nedir?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Sokak röportajı açık oturuma döndü herkes bu sözleri alkışladı: Allah'ı Kuran'ı seven adam miting meydanında Kuran sallamaz
Öne Çıkanlar
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Adam adama gerek olur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Adam adama gerek olur atasözünün anlamı nedir?
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın Pendikspor'a neden puan kaybettiğini açıkladı Spor
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın Pendikspor'a neden puan kaybettiğini açıkladı
Pirincin başkentinde çevre katliamı Güncel
Pirincin başkentinde çevre katliamı
Tapu sahiplerini ilgilendiren gelişme. Başvuranın parası iade edilecek Güncel
Tapu sahiplerini ilgilendiren gelişme. Başvuranın parası iade edilecek
Guatemala'da seçim zaferi solcu Arevalo'nun Dünya
Guatemala'da seçim zaferi solcu Arevalo'nun
12 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan yolcu olayı anlattı Güncel
12 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan yolcu olayı anlattı
Tarikat lideri 92 yaşındaki Alzheimer hastası kadını dolandırarak tarlalarını aldı Güncel
Tarikat lideri 92 yaşındaki Alzheimer hastası kadını dolandırarak tarlalarını aldı