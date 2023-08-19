Sokak röportajında konuşan gurbetçi fena ters köşe yaptı

Sokak röportajına konuşan Amerika'dan gelen gurbetçi, Türkiye’deki ekonomik durumla ilgili fena ironi yaptı.

Sokak röportajında konuşan gurbetçi fena ters köşe yaptı

İktidarının olmayan ekonomi politikası nedeniyle ülkemizde artan enflasyon, ve Türk lirasının dolar ve euro karşısında kaybettiği rekor değer sonrası alım gücü azaldı. İnsanlar hayatlarını geçindiremez hale gelirken sokak röportajında mikrofon uzatılan bir gurbetçiye ülkenin ekonomik durumu soruldu.

Amerika’da yaşayan gurbetçi "Ekonomimiz çok iyi, Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Ben onun döneminde dört tane ev aldım. Amerika'da yaşıyorum. Biz orada açlık ve felaket içindeyiz, çok zor durumdayız. Bak burada insanlar dolaşıyor, alışveriş yapıyor, Türkiye çok güzel” şeklinde konuştu.

"AMERİKADAN SİMİT YEMEK İÇİN GELDİM"

Gurbetçi konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Amerika’da İnsanlar sokaklar da, ekonomi gerçekten çok kötü, biz perişan bir haldeyiz, hiç paramız yok, yani her gün insanlar açlıktan ölüyor. Burada biz çok kıskanıyoruz Türkiye'yi. Her gün Amerikalılar ağlıyor Türkiye'ye gelip yemek yiyelim diye. Ben simit yemek için geldim Amerika'dan. Simit fiyatları uygun güzel. 100 dolar bozdurdum harca harca bitmiyor."

"DAMARLARIMI KESSENİZ TAYYİP ERDOĞAN’A OY VERMEM"

"Tayyip Erdoğan döneminde her gelmemde bir ev alıyorum. Fakat damarlarımı kesseniz Erdoğan’a oy vermem.

Ama bu insanlar oy veriyor. Çünkü cahiller eğitim düzeyleri sıfır" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Vatandaşın röportajı sosyal medyada gündem olurken, ironiyi anlamayan bazı vatandaşlar gurbetçiye tepki gösterdi.

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