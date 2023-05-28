Seçim sonuçlarına göre Türk şirketlerini ucuza alacak Arapların Türkiye'ye gelecek yeni arabaları belli oldu

Türkler başını sokacak evi dahi satın almakta zorlanırken parayla vatandaşlık satılan Arapların, Dubai’de bir otoparkta görüntülenen lüks araçları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Seçim sonuçlarına göre Türk şirketlerini ucuza alacak Arapların Türkiye'ye gelecek yeni arabaları belli oldu

Ekonomistlerden, cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın kazanması halinde Türkiye'de ekonomik krizin derinleşeceği ve Türkiye’nin Araplar için daha da açık bir pazar haline geleceği yönünde açıklamalar yapıldı.

Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle Türk vatandaşları ev almakta zorlanırken Araplar ise kolaylıkla Türkiye'de ev sahibi olabiliyor. Bu da yetmezmiş gibi AKP döneminde, Türkçe dahi bilmeyen, Türkiye’de yaşamayan, çoğunluğu Arap binlerce yabancıya parayla vatandaşlık verildi.

Dubai’de bir iş merkezinin otoparkına ait görüntüler ise sermayesi git gide zayıflayan Türkiye pazarına girip Türk şirketlerini sudan ucuza kapatacak Arapların arabalarını ortaya koydu.

“LÜKS BİR OTO SHOWROOM’UNDA DEĞİLİZ"

“Lüks bir oto showroom’unda değiliz. Dubai’de herhangi bir iş merkezinin otoparkındayız” diyen genç, şaşkınlık içerisinde otoparktaki çoğu arabanın son derece lüks ve son model olduğunu gözler önüne serdi.

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