Milletvekili Meclis kürsüsünde bayıldı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam eden bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada kürsüde baygınlık geçirdi.
Kocaeli milletvekili Bitmez’e sağlık ekipleri müdahale etti. Bitmez, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Meclis'te ilk müdahaleyi İYİ Partili Turhan Çömez yaptı.
İlk belirlemelere göre, kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Bitmez'in bayıldığında başını mermere çarptığı da gelen bilgiler arasında.
Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.