Milletvekili Meclis kürsüsünde bayıldı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde konuşması biter bitmez bayıldı. Bitmez, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Bitmez, kalp krizi geçirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Milletvekili Meclis kürsüsünde bayıldı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam eden bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada kürsüde baygınlık geçirdi.

ekran-goruntusu-2023-12-12-132615.png

Kocaeli milletvekili Bitmez’e sağlık ekipleri müdahale etti. Bitmez, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Meclis'te ilk müdahaleyi İYİ Partili Turhan Çömez yaptı.

İlk belirlemelere göre, kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Bitmez'in bayıldığında başını mermere çarptığı da gelen bilgiler arasında.

ekran-goruntusu-2023-12-12-132628.png

Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ekran-goruntusu-2023-12-12-134243.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak. Son dakika
Son Haberler
Japon ordusundaki cinsel saldırı skandalında 3 eski askere hapis cezası Dünya
Japon ordusundaki cinsel saldırı skandalında 3 eski askere hapis cezası
Kızılderili reisi şef Joseph'in 119 yıl önce Büyükekşi için söylediklerini Sedat Kaya açıkladı Spor
Kızılderili reisi şef Joseph'in 119 yıl önce Büyükekşi için söylediklerini Sedat Kaya açıkladı
Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Faruk Koca'ya AKP'li diye TFF bakın ne yapmış Spor
Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Faruk Koca'ya AKP'li diye TFF bakın ne yapmış
Felç riskine tıpa önlemi Sağlık
Felç riskine tıpa önlemi
Türk kadın gezgin gittiği ülkede tacize uğradı. İşte dehşet anları Gündem
Türk kadın gezgin gittiği ülkede tacize uğradı. İşte dehşet anları
Fe için gereken 6 besin Sağlık
Fe için gereken 6 besin
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar Gündem
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar