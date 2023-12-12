AKP'den Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez açıklaması. 'Hastalık üzerinden siyaset üretmeyin'

TBMM Genel Kurulu, Saadet Parti milletvekili Hasan Bitmez'in yaşadığın rahatsızlık nedeniyle ertelendi. Söz alan AKP'li Özlem Zengin, "Lütfen hastalık üzerinden siyaset üretmeyin" derken, akıllara AKP'lilerin "Allah'ın gazabı böyle olur" sözleri geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP'den Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez açıklaması. 'Hastalık üzerinden siyaset üretmeyin'

TBMM Genel Kurulu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in rahatsızlığı nedeniyle verilen aranın ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Karaca Biçer başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda önce Danışma Kurulu kararı okundu. Buna göre, bugünkü birleşimde görüşülmesi planlanan TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerinin 21 Aralık 2023 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına karar verildi. Ayrıca, 21, 22, 23 ve 24 Aralık'ta yapılması öngörülen görüşmelerin 22, 23, 24 ve 25 Aralık'ta görüşülmesini karar verildi.

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"TÜM SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİYLE HASTANEYİ ZİYARET ETTİK"

Meclis Başkanvekili Karaca, tüm siyasi partilerin temsilcileriyle beraber hastaneyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Sayın milletvekilimize bir anjiyo işlemi gerçekleştirildi. Şu an yoğun bakımda ve kendisine yönelik müdahale devam etmektedir. Biz, başta sayın milletvekilimiz olmak üzere ailesine ve Saadet Partisi ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

"ALLAH'IN GAZABI BÖYLE OLUR"

Bitmez, kürsüde fenalaşıp bayıldığı esnada AKP milletvekillerinin, "Allah'ın gazabı böyle olur." dedikler, duyuldu.

"HASTALIK ÜZERİNDEN SİYASET ÜRETİLMESİN"

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, söz alarak önce Hasan Bitmez ve Saadet Partisi camiasına atıfta bulundu, ardından, "Lütfen bu hastalıklar üzerinden, bu kadar önemli olaylar yaşanırken, bir insan canıyla cebelleşirken buradan da böyle siyaset üretilmesin." dedi.

Zengin şöyle devam etti: "Dışarıdan izleyenlerin bir zalimlik içerisinde konuya yaklaştığını okuyorum, görüyorum. Bu o kadar insani bir şey ki hepimizin kalbine dokunan, hepimizin merhametle yaklaştığı bir durum ve dediğim gibi bizim buradaki bütün kavgalarımız siyasi kavgalardır, biz insan olarak birbirimizi seviyoruz, birbirimize saygı duyuyoruz, farklı partilerden dostluklarımız var, arkadaşlıklarımız var; biz düğünlere gidiyoruz, cenazeye gidiyoruz, bütün siyasi partilerden arkadaşlar ortak katılıyoruz. O sebeple lütfen bu hastalıklar üzerinden, bu kadar önemli olaylar yaşanırken, bir insan canıyla cebelleşirken buradan da böyle siyaset üretilmesin."

hasanbitmezambulans-001.webpGENEL KURUL 13 ARALIK TARİHİNE ERTELENDİ

Konuşmaların ardından Genel Kurul, 13 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 11.00'de toplanmak üzere kapandı.

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