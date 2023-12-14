Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmanın sonunda kalp krizi geçiren Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

TBMM'de gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmanın sonunda kalp krizi geçirerek yere yığılan Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'den acı haber geldi. Bitmez tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bitmez için saat 16.00'da Meclis'te resmi tören düzenlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada yoğun bakımda tedavisi süren Bitmez'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat etti. Sn. vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

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NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez salı günü Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmanın sonunda aniden yere yığıldı. Bitmez'e ilk olarak aralarında İYİ Partili Turan Çömez'in de olduğu doktor milletvekilleri yaptı. Bitmez'e Meclis'te 10 dakika boyunca kalp masajı yapıldıktan sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Bitmez hayatını kaybetti.

Bitmez'in yere yığıldığı sırada AKP sıralarından gelen “Allah’ın gazabı böyle olur işte! Allah’ın gazabı böyle!” sesleri Meclis tutanağına yansımıştı.

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