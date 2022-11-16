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Bakan Özer'den terör saldırısında ölen Arzu öğretmenin ailesine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızıyla birlikte hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özer, Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ın adını okullarda yaşatacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 16:58
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızıyla birlikte hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy'un ailesine taziye ziyareti

Bakan Özer'den terör saldırısında ölen Arzu öğretmenin ailesine ziyaret
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Bakan Mahmut Özer, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda kızı Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Uçar ile birlikte hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy'un Bakırköy'deki babaevini ziyaret etti. Bakan Özer, Arzu Özsoy'un babası Mehmet Özsoy ve annesi Neşe Özsoy'a başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Özsoy ve kızı için yapılan duaya katılan Bakan Özer, "İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda bütün dünya terörün karanlık yüzünü bir kez daha görmüş oldu. Kendini ülkemizin yarınlarına adayan eğitim neferlerimizden biri olan Arzu öğretmenimizi ve gencecik evladı, öğrencimiz Yağmur'u bu saldırıda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenimiz ve yavrumuzun adını bir vefa olarak okullarımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Öğretmenimiz Arzu Özsoy'un ismini Düğmeciler Anaokulu, Yağmur'un adını ise öğrencisi olduğu Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nin konferans salonuna vererek yaşatacağız. Hain saldırıda hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Milletimize sabırlar diliyorum" dedi.

Neşe Özsoy ise Yağmur'un üniversite hayalleri için derslerine çok çalıştığını, Arzu Özsoy'un da öğretmenlik mesleğini severek yaptığını söyleyip, isimlerinin okullara verilecek olması dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Arzu Özsoy'un kendisi gibi öğretmen olan teyzesi Ayşegül Bülbüloğlu da "Bize bundan daha anlamlı bir hediye olamazdı. Arzu, mesleğini çok seviyordu. Allah razı olsun" diye konuştu.

Ziyarette Bakan Özer'e Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eşlik etti.

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