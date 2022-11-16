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  • Hain bombacının elindeki gülün sırrı çözüldü. Her şey patlamadan dakikalar önce yaşanmış

Hain bombacının elindeki gülün sırrı çözüldü. Her şey patlamadan dakikalar önce yaşanmış

İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir’in elindeki gülün sırrı çözüldü.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:01
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Hain bombacı Ahlam Albashir’in elindeki gülün sırrı çözüldü. Her şey patlamadan dakikalar önce yaşanmış

Hain bombacının elindeki gülün sırrı çözüldü. Her şey patlamadan dakikalar önce yaşanmış
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Saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) kaçarken elinde bulunan Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü.

İstiklal Caddesi'ndeki banka oturan terörist Ahlam Albashir'i bankta otururken gören bir çiçek satıcısı Ahlam Albashir'in yanına gelerek çiçek satmak istedi.

KAÇARKEN ATMADI
Ahlam Albashir önce çiçeği satın almak istemedi. Çiçek satıcısı ısrarcı olunca hem çiçek satıcısını hızlı bir şekilde başından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemek için çiçeği satın aldı. Kırmızı Gül, kaçışı boyunca terörist Ahlam Albashir'in elindeydi.

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