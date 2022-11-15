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  • Mahalleli bombalı teröristi anlattı. Esenler'de bir yıldır oturuyordu; Suriyelilerin iş yerinde çalışıyordu

Mahalleli bombalı teröristi anlattı. Esenler'de bir yıldır oturuyordu; Suriyelilerin iş yerinde çalışıyordu

İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın, çalıştığı işyerinin bulunduğu mahalle sakinleri konuştu. Mahalle esnafı Nazik Demir, "Şahsen tanımıyorum, arada buradan geçerken görüyordum. Cadde üzerinde görüyordum, hatta dünde 13.00-13.30 sıralarında gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti" dedi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:45
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Mahalleli Taksim'deki patlamayı yapan bombalı teröristi anlattı. Esenler'de bir yıldır oturuyordu. Suriyelilerin iş yerinde çalışıyordu

Mahalleli bombalı teröristi anlattı. Esenler'de bir yıldır oturuyordu; Suriyelilerin iş yerinde çalışıyordu
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1045 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine gittiğini tespit etti. Konfeksiyon atölyesi olarak kullanılan iş yerine gece geç saatlerde operasyon düzenlendi. Suriye uyruklu teröristin Küçükçekmece'de bir evde olduğu bilgisine ulaşılmasının ardından yakalandı.

"ESENLER'DE BİR YILDIR OTURUYORDU"

Mahalle sakini, Ahlam Albashır'ın zaman zaman markete gelerek alışveriş yaptığını ifade etti.

Mahalle sakini şunları aktardı:"Esenler'de bir yıldır oturuyordu, Suriyelilerin iş yerinde çalışıyordu. Benden 2-3 defa alışverişte bulundu. 2 gün önce alışveriş yaptı. Sima olarak tanıyorum"

"DÜN GÖRMÜŞTÜM"

Kazımkarabekir Mahalle esnafı Nazik Demir, "Şahsen tanımıyorum, arada buradan geçerken görüyordum. Cadde üzerinde görüyordum, hatta dünde 13.00-13.30 sıralarında gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti. Hiç dükkanımdan alışveriş yapmadı. Hiç diyaloğum olmadı. Günübirlik görüyorduk. 20-25 gündür buralarda görünmeye başladı. Daha önce görmüyorduk. Dünde gayet sakindi, yanında ufak bir çocuk vardı. Önünde yürüyordu. Beraber geçtiler" dedi.

Bir başka mahalle sakini de teröristin zaman zaman markete gelerek alışveriş yaptığını söyledi.

YETKİLİLER 4 AY DEMİŞTİ

"Albashır'ın 4 ay önce bir teröristle birlikte Türkiye'ye girdiği, 2 teröristin Esenler'de Suriye uyruklu bir kişinin evinde kaldığı, kimlikleri belli olmasın diye de karı-koca rolü yaptıkları ve bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlendi." denmişti.

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E
15.11.2022 10:59
Bunun gibi daha ne kadar uyuyan hücre var Allah bilir birde Şam'da Halep'te huzuru sağlayacaklarmis guksek mi ağlasak mı  
 
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