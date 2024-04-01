Milli futbolcunun babası yine kazandı. 18 yıldır bileği bükülmüyor

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Milli futbolcunun babası yine kazandı. 18 yıldır bileği bükülmüyor
Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan'ın babası Yücel Kaplan yerel seçimlerin ardından 18 yıldır sürdürdüğü Boztepe Mahallesi'ndeki muhtarlık görevine yeniden seçildi.

Trabzonspor altyapısında yetişen, şu anda Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan 2024 yerel seçimlerde ise farklı bir heyecan yaşadı.

Ahmetcan Kaplan'ın babası Yücel Kaplan yeniden Trabzon'un Boztepe Mahallesi muhtar adayı olmuştu.

Trabzon Merkez Ortahsar ilçesin bağlı Boztepe Mahallesi'nde 18 yıldır görevde olan Yücel Kaplan, mahalle sakinlerinin tercihiyle yeniden seçildi.

Ahmetcan Kaplan; 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminde Trabzonspor’dan Ajax’a 9.5 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Transfermarkt’a göre Ahmetcan Kaplan'ın şu anki piyasa değeri 4 milyon Euro.

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