Galatasaray topa girdi. PFDK sevklerini yerden yere vurdu

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Galatasaray topa girdi. PFDK sevklerini yerden yere vurdu
Derbiye dair açıklanan PFDK sevklerine Galatasaray'dan tepki geldi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair PFDK sevkleri ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştıç

Sarı-kırmızılılar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili yapılan ve yapılmayan sevkler; Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne kadar basiretsiz, adaletsiz, baskılara ve tehditlere boyun eğen bir tutum içinde olduğunu bir kez daha açıkça gözler önüne sermiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kurulları, son 2 sezondur gerek saha içinde gerek saha dışında tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir. Şımarık ve fütursuz bu şahsın, hukuku sürekli ayaklar altına almasına müsaade etmiştir. Gerek hakem hatalarında gerek disiplin sevklerinde verilen tüm kararlarda baskıya boyun eğmiş, hiçbir zaman adaletten yana tutum sergileyememiştir. Futbolun sahanın içinde kalması için gereken adaleti hiçbir zaman tesis edememiştir. Bu yöneticiler ve kurulların, korku ve kaygıyla verdikleri tüm kararlar futbol tarihinde bir kara leke olarak anılacak ve toplum tarafından her zaman yargılanacaktır.

Yine de bir umutla o koltuklarda oturan herkese soruyoruz: Hala orada olmak, görevinizi yapar gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu?"

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