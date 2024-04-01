Anadolu Efes'in yeni koçunu duyurdular. Rusya'dan geliyor

Kaynak: Sportando
Anadolu Efes'in yeni koçunu duyurdular. Rusya'dan geliyor
Anadolu Efes'i yeni sezonda kimin çalıştıracağı ortaya çıktı.

Bu sezon EuroLeague’e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can ile yollarını ayırmıştı.

Yardımcı antrenör Tomislav Mijatovic ile yoluna devam eden Lacivert-Beyazlı ekip için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan medyası Sportando’nun aktardığına göre, Anadolu Efes’in hedefinde, Barcelona ve Panathinaikos gibi takımların EuroLeague’deki başantrenörlüğünü üstlenmiş Xavi Pascual var.

Raporlara göre, şu an Zenit St. Petersburg’u çalıştıran tecrübeli İspanyol koç Xavi Pascual ile uzun soluklu bir anlaşma yapılması planlanıyor.

Xavi Pascual, 2008’de Dusko Ivanovic’in Barcelona’dan ayrılmasının ardından takımın başına geçmiş ve 2009-2010 sezonunda Olympiakos’u 86-68 yenerek EuroLeague zaferine ulaşmıştı. Aynı yıl EuroLeague’in En İyi Koçu ödülünü de almıştı.

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