Milli Takımın Avrupa şampiyonluğunun altından Ali Koç çıktı. Gürel Yurttaş gerçeği açıkladı

GüREL YURTTAŞ / YENİÇAĞ

Şu son dönemde vatandaşlık dağıtıyoruz ya Araplara, şunlara, bunlara.

Hiç biri onun tırnağı olamaz asla.

Vatandaş yaptığımız tek isabetli insandır Melissa Vargas.

Türkiye'ye verdiği katkıyı ötekilerinin hepsini toplasanız veremez, veremeyecektir de.

Hepimiz gururla izledik altın kadınlarımızı Avrupa Şampiyonası'nda. Eda'yı, Zehra'yı, Simge'yi, Hande'yi, Ebrar'ı.

Ama bir başkaydı Vargas. Hele maçtan sonra Ebrar'la birlikte döktüğü sevinç gözyaşlarını.

Evet... Şampiyon olduk. Hepimiz kabul ediyoruz ki büyük pay Vargas'ındı.

Şampiyonadan sonra televizyonlarda Vargas'ın hikayesini izledik. Yazılı basında öyküsünü okuduk.

Peki bu Vargas'ı kim buldu da getirdi; bunun üzerinde hiç durmadık.

O zaman ben yazayım dedim; Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek için.

Melissa Vargas'ı Aziz Yıldırım buldu. Ama alıp da getiren Yıldırım'dan başkanlığı devralan Ali Koç oldu.

Ali Koç, amatör branşlara yatırım yapıp, destek verirken az da eleştirilmedi kendi camiasında.

Öyle ya... Futbol takımı şampiyon olamazken voleybola mesela yatırım yapmak ne demekti!

Yanılmıyorsam bir gün Ali Koç, bunu Türk sporu için yaptıklarını söylemişti. Dünya çapında başarılı olmak, Türk adını duyurmak istiyordu. Kulüp olarak katkıda bulunmayı arzuluyordu.

İşte Melissa Vargas bu hedefinin ürünüydü.

Bugün şampiyon olan takımda...

Kaptan Eda Erdem de Fenerbahçeli. Gizem Örge de, Asla Kalaç da.

Hatta Kadın Voleybol Milli Takımımız'ın idari menajeri Pelin Çelik de Fenerbahçeli.

İstek üzerine Ali Koç'un hemen Milli Takım için görevlendirdiği istatistik antrenörü Artun Aksan da.

Bir zamanlar şirket takımları yönlendirirdi voleybolu.

Ali Koç Fenerbahçe'yi de büyük fedakarlıkla voleybolda söz sahibi haline getirdi.

Bunun faydası sadece Fenerbahçe'ye değildi gördüğünüz gibi.

Milli Takım'a da oldu.

Ülkemize içinden geçtiği zor dönemde öyle bir coşku yarattı ki altın kadınlar... Uzun süre sonra milletçe kenetlenerek gurur ve zaferi yaşattılar bize.

Bunda payı olan herkese teşekkürler.

Ama Ali Koç'a da.

Onun için diyorum ki;

Hadi çekinmeyin. Ali Koç'a bir alkışı çok görmeyin.