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Arda Turan Milli Takımın başına geçiyor. TFF resmi açıklama yapacak

Trabzon Basel maçında dün TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelen Arda Turan'ın Ümit Milli Takımın başına geçeceği öğrenildi. Gazeteci Barış Yurduseven "TFF resmi açıklama yapacak" diyerek haberi duyurdu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 01:25
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Milli Takımın başına Arda Turan geliyor

Arda Turan Milli Takımın başına geçiyor. TFF resmi açıklama yapacak
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Tolunay Kafkas'la yolların ayrılmasının ardından TFF, Ümit Milli Takım'ın başına Arda Turan'ı getiriyor.
Galatasaray ve Milli takımın eski oyuncusu Arda Turan, böylece ilk kez Milli Takımın başında sahaya çıkacak.

TRT MUHABİRİ DUYURDU

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Turan'ın Ümit Milli Takım'da göreve başlayacağını açıkladı.

RESMEN AÇIKLANACAK

Barış Yurduseven yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Ümit Milli Takım sorumluluğuna Arda Turan getiriliyor. TFF önümüzdeki günlerde bu konuda resmi açıklamayı yapacak." 


Arda Turan TFF'nin UEFA A ve B Lisans antrenörlük kurslarına katılmış ve teknik direktörlük belgesi için çalışmalara başlamıştı.

 

 

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