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Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür

Deprem nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihi belli oldu. TFF, Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta maçlarının programını açıkladı. İlk hafta Galatasaray ve İstanbulspor BAY geçecek.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 17:31
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Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu

Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
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TFF, Süper Lig'de 24., 25. ve 26. haftaların programlarını açıkladı. 
24. hafta, 3 Mart Cuma günü Alanyaspor-Başakşehir maçıyla başlayacak.
İlk hafta Galatasaray ve İstanbulspor BAY geçecek.
İŞTE FİKSTÜR

İŞTE YENİ PUAN DURUMU

Ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep'in ardından yeni puan durumu da ortaya çıktı.
Bu durumda oluşan işte yeni puan durumu:

1 Galatasaray +36 60
2 Fenerbahce +34 51
3 Başakşehir +17 46
4 Beşiktaş +21 45
5 Adana Demirspor +24 44
6 Trabzonspor +8 41
7 Kayserispor +10 38
8 Konyaspor +8 33
9 Karagümrük +9 32
10 Alanyaspor -2 31
11 Antalyaspor -5 27
12 Sivasspor -2 27
13 Giresunspor -12 27
14 Istanbulspor -16 27
15 Ankaragücü -6 25
16 Kasımpaşa -11 25
17 Ümraniyespor -8 20

ERTELEME MAÇLARI 25 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ
Türkiye Futbol Federasyonu ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor, Giresunspor Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor ve Ümraniyespor-Adana Demirspor maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.

Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız”

 

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