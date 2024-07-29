Millilerin olimpiyatlardaki sürprizini açıkladı

Türkiye, Paris Olimpiyat Oyunları’nın üçüncü gününde madalya ile tanıştı…

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış’tan oluşan Okçuluk Erkekler Takımımız, önce Kolombiya’yı, çeyrek finalde de Hindistan’ı 6-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı…

Yarı finalde ise ev sahibi Fransa ile başa baş geçen mücadelede eşitlik atışlarına gidildi…

Eşitlik atışlarında şans bizden yana değildi…

İki takımda 27’şer puan almasına rağmen, Fransa takımının atışları merkeze daha yakın olunca, finale çıkan da Fransızlar oldu…

Bronz madalya için Çin takımı ile karşı karşıya gelen bizim çocuklar, mücadeleyi 6-2 kazanarak tarih yazdılar…

Mete, Abdullah ve Berkim’den oluşan millilerimiz, bu başarılarıyla okçulukta takım müsabakalarında tarihimizdeki ilk madalyayı kazandırdılar…

“Helal olsun” demekten başka ne denilebilir ki.

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FİLENİN SULTANLARI BAŞARDI

Olimpiyatlar öncesinde hiçte istenmeyen şeyler yaşayan filenin sultanları, ilk maçlarında, hem de sabahın köründe Hollanda’yı 3-2 ile geçtiler…

2-0 geriden gelmek ve maçı 3-2 kazanmak inanılmaz bir zaferdi…

Perşembe günü, yine sabahın köründe, yani Fransa saati ile 9’da Dominik Cumhuriyeti ile oynayacaklar…

Voleybolcularımızın işleri kolay değil, ama başaracaklardır.

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ATICILIK SÜRPİZ YAPTI

Kimsenin madalya şansı vermediği Atıcılıkta gümüş madalya cepte, altın madalya ise gönlümüzde…

Allah gönlümüze göre verirse, inşallah altına ulaşırız…

10 Metre Havalı Tabanca Takım elemelerinde millilerimiz Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç’ten oluşan takımımız da, Okçularımız gibi tarih yazdılar…

Millilerimiz, toplamda 582 puan topladığı elemelerde Olimpiyat eleme rekorunu da egale ettiler…

Sporcularımız altın madalya için Zorana Arunoviç ve Damir Mikec’ten oluşan Sırbistan takımı ile yarışacaklar…

Aynı yarışmada mücadele eden İsmail Keleş - Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'incisi oldular…

Atıcılarımızın tarihteki ilk takım sporu madalyasını garantilemeleri Türkiye’de büyük sevinçle karşılandı.

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ESKRİMDE NİSANUR SON 16 TURUNDA ELENDİ

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Eskrim Kadınlar Kılıç Bireysel müsabakalarında milli sporcumuz Nisanur Erbil, son 32 karşılaşmasında Amerikalı rakibi Magda Skarbonkiwicz’i 15-11'lik skorla yenerek son 16 turuna yükseldi…

Nisanur Erbil, son 16 turunda Fransız Sara Balzer ile karşılaştı ve mücadeleyi 15-5 kaybederek elendi.

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YÜZMEDE KUZEY TUNÇELLİ’NİN REKORU FİNALE YETMEDİ

Oyunların yüzme bölümünde ise yüzücümüz Kuzey Tunçelli 800 Metre Serbest Stil elemelerinde havuza girdi…

Kuzey Tunçelli elemelerde kendi serisinde 7:47.29 ile yüzerek Türkiye rekorunu kırdı, ancak bu rekor yetmedi…

Kendi serisinde ikinci sırayı elde etmesine rağmen, dört seri sonunda 11. Sırayı alan Kuzey Tunçelli’nin hem kendisi hem de sevenleri üzüldü.

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ÇİN MADALYA KOLLEKSİYONUNA BAŞLADI

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarının üçüncü gününde iddialı ülkeler madalyaları tek tek toplamaya başladılar…

Çin, 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, toplamda da 9 madalyaya ulaştı…

Çin’i 4’er altınla Japonya, Kore ve Avusturalya, 3’er altınla Amerika ve ev sahibi Fransa takip ediyor…

İngiltere, İtalya, Kazakistan, Belçika ve Almanya şu ana kadar 1’er altın kazanan ülkeler.