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Enkazdan kurtarılan 25 yaşındaki avukattan kahreden haber geldi. Kurtarılırken 'Avukat Ece'yim. Annem yanımda' demişti

Antakya'daki enkazdan depremin 114. saatinde sağ olarak kurtarılan Avukat Ece Köseoğlu'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. 25 yaşındaki avukattan geriye son bakışı ve annesini kurtarmak için sarf ettiği son sözleri kaldı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 08:35
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Enkazdan 114 saat sonra çıkarılan genç avukat Ece Köseoğlu hayatını kaybetti

Enkazdan kurtarılan 25 yaşındaki avukattan kahreden haber geldi. Kurtarılırken 'Avukat Ece'yim. Annem yanımda' demişti
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Hatay'daki 'mucize'lerden biri de Antakya'daki yıkılan binanın enkazından 114 saat sonra sağ olarak kurtarılan 25 yaşındaki avukat Ece Köseoğlu'ydu. Ancak Köseoğlu enkazdan çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Genç avukat, annesi ve anneannesi ile birlikte gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ENKAZDA 114 GÜN KURTARILMAYI BEKLEMİŞTİ

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra Cebrail Mahallesi Atatürk Caddesi Numara 33'teki Ayça Apartmanı'ndan herkesi sevince boğan bir haber gelmişti. Depremin 114. saatinde genç avukat Ece Köseoğlu, enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; büyük bir ameliyat geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Ece Köseoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu genç avukatın ölümü yakınlarına yasa boğdu.

SON SÖZLERİ HAFIZALARA KAZINDI

Köseoğlu'nun enkazdan çıkarıldıktan sonra görevlilere söylediği 'Avukat Ece'yim. Annem yanımda' ifadeleri son sözleri oldu.
Ece Köseoğlu'nun annesi Ferda Köseoğlu ile anneannesinin depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ANNESİ VE ANNEANNESİYLE BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

Ece Köseoğlu ile annesi ve anneannesi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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