8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kan şekerini düşüren besinler

Kan şekeri seviyesi sağlık açısından son derece önemli. Bu nedenle kan şekerini dengede tutmak gerekiyor. Bu dengeyi de aldığımız besinlerle tutuyoruz. İşte en iyi kan şekeri düşüren yiyecekler…

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 13:02
Takip Et

Kan şekerini düşüren besinler hangileridir?

Kan şekerini düşüren besinler
+
Aa
-

Kan şekeri, kandaki şeker seviyesidir. Gün içinde değişir, ancak normal bir oran için genellikle 1 gr/L civarında olmalı. Uygun beslenme ve düzenli fiziksel aktivite kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Şeker hastalarının büyük çoğunluğunda, kan testinin sonucu anında çok yüksek kan şekeri ortaya çıkar. Kan şekeri seviyeniz sınırdaysa veya normalin biraz üzerindeyse, doktorunuz tip 2 diyabetin başlamasını önlemek için muhtemelen düzenli izlemeye alacaktır.

YÜKSEK KAN ŞEKERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kandaki insülin miktarı yetersiz veya etkisiz olduğunda yüksek kan şekeri ortaya çıkar. Glikoz (şeker), insülin eksikliği nedeniyle hücrelere giremediği için kanda birikir ve kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olur. Çok yüksek kan şekeri tükenmişlik, bol idrar, yoğun susuzluk, abartılı açlık, sebepsiz kilo kaybı, sinirlilik ve baş dönmesi gibi belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN GIDALAR

Glisemik indeks, bir gıdadaki karbonhidratların sindirildikten sonra glikoz olarak kana ne kadar hızlı geçtiğini ölçmek için kullanılır. Bu işlem ne kadar hızlı gerçekleştirilirse, o kadar fazla şeker üretilir ve sağlığınız için o kadar kötü olur.

SARIMSAK

Sarımsağın insülin direncini iyileştirmeye yardımcı olan bileşikler içerdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmalar, sarımsakta bulunan antioksidanların kalbi diyabetin neden olduğu kalp hastalığından koruduğunu göstermiştir.

YOĞURT

Günlük yoğurt yemek, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur. Tatlandırılmış veya aromalı olanlar, şeker hastalığınız varsa kesinlikle kaçınılması gereken şeker ve tatlandırıcılar içerir.

HAVUÇ

Havuçlar özellikle çiğ olarak tüketildiğinde kan şekerini dengeleyebilirler. Havuçlar ayrıca cilt, saç ve göz sağlığını koruyan A vitaminine dönüşen ve onlara turuncu renklerini veren pigment olan beta karoten bakımından zengin. Ayrıca tansiyon seviyelerini dengelemeye yardımcı olan potasyum sağlarlar.

ELMA

Karpuz, ananas ve kavun hariç çoğu meyve, özellikle elma ve yaban mersini düşük glisemik indekse sahiptir. Bunun nedeni, doğal şekerini (fruktoz) dengeleyen yüksek su ve lif içeriğidir.

CEVİZ

İdeal olarak tüm kuru yemişler mümkün olduğunca az işlenmelidir. Her gün yaklaşık 25-30 gram yenilmesi tavsiye edilir.

AVOKADO

100 gr avokadonun 9 gr lif içermesi ve bunun da kan şekeri seviyelerini hızla yükselmesini önlemesidir. Avokadodaki iyi yağlar ayrıca kalp ve damar sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

ÇAVDAR EKMEĞİ

Çavdar ve tam buğday ekmeğinin glisemik indeksi 55'in altında olduğu için yavaş yavaş kana glikoz verir ve ani yükselmelere neden olmaz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
4
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
5
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
6
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
7
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿EYT’de yaş sınırıyla ilgili Bakan Bilgin’den açıklama
﻿EYT’de yaş sınırıyla ilgili Bakan Bilgin’den açıklama
﻿EYT’de yaş sınırıyla ilgili Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Ticaret Bakanlığından e-ticaret yapanlara güvenli ürün uyarısı
﻿Ticaret Bakanlığından e-ticaret yapanlara güvenli ürün uyarısı
﻿Ticaret Bakanlığından e-ticaret yapanlara güvenli ürün uyarısı
﻿AKP’li Şahin’in yumruklu saldırısına maruz kalan İYİ Partili Hüseyin Örs bugün taburcu oluyor
﻿AKP’li Şahin’in yumruklu saldırısına maruz kalan İYİ Partili Hüseyin Örs bugün taburcu oluyor
﻿AKP’li Şahin’in yumruklu saldırısına maruz kalan İYİ Partili Hüseyin Örs bugün taburcu oluyor
﻿138 askerin yargılandığı davada karar açıklandı
﻿138 askerin yargılandığı davada karar açıklandı
﻿138 askerin yargılandığı davada karar açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.