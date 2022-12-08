Kan şekerini düşüren besinler

Kan şekeri, kandaki şeker seviyesidir. Gün içinde değişir, ancak normal bir oran için genellikle 1 gr/L civarında olmalı. Uygun beslenme ve düzenli fiziksel aktivite kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Şeker hastalarının büyük çoğunluğunda, kan testinin sonucu anında çok yüksek kan şekeri ortaya çıkar. Kan şekeri seviyeniz sınırdaysa veya normalin biraz üzerindeyse, doktorunuz tip 2 diyabetin başlamasını önlemek için muhtemelen düzenli izlemeye alacaktır.

YÜKSEK KAN ŞEKERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kandaki insülin miktarı yetersiz veya etkisiz olduğunda yüksek kan şekeri ortaya çıkar. Glikoz (şeker), insülin eksikliği nedeniyle hücrelere giremediği için kanda birikir ve kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olur. Çok yüksek kan şekeri tükenmişlik, bol idrar, yoğun susuzluk, abartılı açlık, sebepsiz kilo kaybı, sinirlilik ve baş dönmesi gibi belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN GIDALAR



Glisemik indeks, bir gıdadaki karbonhidratların sindirildikten sonra glikoz olarak kana ne kadar hızlı geçtiğini ölçmek için kullanılır. Bu işlem ne kadar hızlı gerçekleştirilirse, o kadar fazla şeker üretilir ve sağlığınız için o kadar kötü olur.

SARIMSAK

Sarımsağın insülin direncini iyileştirmeye yardımcı olan bileşikler içerdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmalar, sarımsakta bulunan antioksidanların kalbi diyabetin neden olduğu kalp hastalığından koruduğunu göstermiştir.

YOĞURT

Günlük yoğurt yemek, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur. Tatlandırılmış veya aromalı olanlar, şeker hastalığınız varsa kesinlikle kaçınılması gereken şeker ve tatlandırıcılar içerir.

HAVUÇ

Havuçlar özellikle çiğ olarak tüketildiğinde kan şekerini dengeleyebilirler. Havuçlar ayrıca cilt, saç ve göz sağlığını koruyan A vitaminine dönüşen ve onlara turuncu renklerini veren pigment olan beta karoten bakımından zengin. Ayrıca tansiyon seviyelerini dengelemeye yardımcı olan potasyum sağlarlar.

ELMA

Karpuz, ananas ve kavun hariç çoğu meyve, özellikle elma ve yaban mersini düşük glisemik indekse sahiptir. Bunun nedeni, doğal şekerini (fruktoz) dengeleyen yüksek su ve lif içeriğidir.

CEVİZ

İdeal olarak tüm kuru yemişler mümkün olduğunca az işlenmelidir. Her gün yaklaşık 25-30 gram yenilmesi tavsiye edilir.

AVOKADO



100 gr avokadonun 9 gr lif içermesi ve bunun da kan şekeri seviyelerini hızla yükselmesini önlemesidir. Avokadodaki iyi yağlar ayrıca kalp ve damar sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

ÇAVDAR EKMEĞİ

Çavdar ve tam buğday ekmeğinin glisemik indeksi 55'in altında olduğu için yavaş yavaş kana glikoz verir ve ani yükselmelere neden olmaz.