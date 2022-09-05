Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi

Eryaman Stadı'nda dün akşam oynanan MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü tribününden Berkay Ö., korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı.
Güvenlik görevlilerinin peşinden koştuğu Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Berkay Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Berkay Ö., polisteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.
(Kaynak: DHA)
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