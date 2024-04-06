Modric'i transfer etmek için gazeteye ilan verdiler. Başkan gözünü kararttı

Eren Bozdaş
Modric'i transfer etmek için gazeteye ilan verdiler. Başkan gözünü kararttı
Real Madrid'in 38 yaşındaki tecrübeli yıldızı Luka Modric'in sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Bu durum sonrası Modric için şaşırtan bir hamle yapıldı.

2012 yılında Tottenham'dan Real Madrid'e 35 milyon euro karşılığında transfer olan Luka Modric, 12 yıldır İspanyol devinin formasını terletiyor.
Hırvat yıldız, Real Madrid ile olan sözleşmesinin sonuna geldi. Oyuncunun kontratı sezon sonunda bitecek.

LUKA MODRIC ÇILGINLIĞI
Dinamo Zagreb Başkanı Velimir Zajec, Luka Modric'i transferi için ilginç bir yönteme başvurdu.
Zajec, Modric'i kadrosuna katmak için İspanyol gazetesi olan Marca Gazetesi'ne ilan verdi.
Ayrıca Dinamo Zagreb kulübü de sosyal medya hesabından gazeteye verilen ilanı paylaştı.

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Sayfada '10 MODRIC' yazan Dinamo Zagreb forması ve yanında 'Dünyadaki her şeyin anlamı var' yazısı ilanı görenleri şaşırttı.
Luka Modric'in bu ilana ne tepki vereceği ise merak konusu olarak kaldı.

12 YILDA 23 KUPA KAZANDI
Real Madrid ile 12 yıl geçiren 38 yaşındaki Modric, İspanyol deviyle 5 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 23 kupa sevinci yaşadı.
Ayrıca Modric 2001 yılında Zagreb altyapısına transfer olmuştu.

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