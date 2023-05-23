Montajlı video tartışmasına Murat Kurum’dan akıl almaz yorum: Montajlı olup olmadığını bilmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre önce katıldığı programda kendisine yöneltilen montajlı video sorusu sonrası "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar. Ama montaj ama şu ama bu" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklamaları Bakan Kurum'a yöneltilince akıl almaz bir yorum geldi.

Kurum şöyle konuştu:

"Montaj gerçek ya da gerçek değil zaten herkes gerçekleri biliyor. Zaten gerçekleri bildiğimiz bir ortamda videonun ve yayınlanan görüntülerin gerçek olup olmadığının bana göre çok bir önemi yok. Zaten olanı biliyoruz, tartışılacak bir konu değil ki!"

Kurum, muhalefetin montajlı bir videonun cumhurbaşkanı adayının kampanyasında kullanılmasını eleştirdiğine dair soruya ise şu yanıtı verdi:

"Montajlı olup olmadığını bilmiyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle ifade etti.

Montajlı olduğunu tespit mi ettik?

Bunun montajlı olduğunu resmi bir stüdyo ortamında netleştirdik mi?"