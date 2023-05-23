Canan Kaftancıoğlu AKP İstanbul önüne siyah çelenk bıraktı. Montajcı sahtekarlarla helalleşmeyeceğiz hesaplaşacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yayında CHP'nin 'Haydi' reklam filmine montaj ile PKK'lilerin eklendiği videonun montaj olduğunu itiraf etti. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a tepki göstererek "Montajcı sahtekar" dedi.

Erdoğan'a yönelik tepkiler sürerken CHP İstanbul İl Başkanlığı, AKP'yi protesto etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı önüne siyah çelek bıraktı.

"ÇAMUR SİYASETİNİ KENDİNİZE YOL BELLEDİNİZ"

Burada açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Seçim yarışında adil olmayacağınızı biliyorduk. Tüm televizyon kanallarını, TRT'yi arkanıza alacağınızı biliyorduk. Sesimizi duyurmamıza devletin tüm imkanlarını kullanarak engel olacağınızı biliyorduk. Miting alanlarımızı yasaklarla halka ulaşmamıza engel olacağınızı biliyorduk" dedi.

Kaftancıoğlu, şöyle devam etti: "Siz bu organize kötülüğü, şeytanı bile utandıracak kadar ileri bir seviyeye taşıdınız. Allah korkusunu, vicdanı, ahlakı, iyi olan her türlü duyguyu bir kenara koydunuz ve içinizdeki kötülüğü sadece bizim değil, Türk milletinin üstüne boca ettiniz.

Montaj kasetlerle olmayanı varmış gibi gösterdiniz, sahtekarlık yaptınız. Sahteliği her yerinden akan görüntüleri miting alanlarında göstermekle kalmadınız, “mitingi canlı yayınlıyor” görüntüsü altında tüm yandaş kanallarınızdan milyonlara izlettirdiniz. Güç, para ve iktidar için tüm değerlerinizi bir kenara bırakalı, hakikatin ötesine geçeli çok olmuştu. Siz hakikatin ötesini bile aştınız, o dipsiz kuyunun karanlık, rutubetli köşelerinden çamur siyasetini kendinize yol bellediniz."

"HELALLEŞMEYECEĞİZ, HESAPLAŞACAĞIZ"

"Kötülüğü kendisine yol yapanlar, kötülükte şeytanı bile çırak bırakanlar ile asla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" diyen Kaftancıoğlu, "Bu ülkenin evlatları 28 Mayıs'ta yarattığınız cehennemin kapılarını sonuna kadar kapatacak ve o kapıları iyilikle mühürleyecek" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Çünkü bu vatan, toprağına göz dikenlere, kendisine cehennemi layık görenlere karşı iyilikte birleşerek, umudu kuru sofrasına katık ederek kuruldu. Unutmayın: Biz bu kötülüğü affetmeyeceğiz. Millet affetmeyecek. Tarih affetmeyecek."

CHP'li Kaftancıoğlu daha sonra söz konusu çelenk fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

İşte o paylaşım: