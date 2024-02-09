Piyasalarda dolar fırtınası. Yeni rekor geldi

Kaynak: Haber Merkezi Merve Elçi
Piyasalarda dolar fırtınası. Yeni rekor geldi
Dolar haftanın son iş gününe fırtına gibi girdi. Dolar haftanın son iş gününde tüm zamanların yeni rekoruna imza attı.

Dolar ele avuca sığmıyor. Her yeni günde yeni bir rekora imza atıyor. Dolardan haftanın son iş gününde tüm zamanların rekoru geldi: 30,68 TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çiçeği burnundaki yeni başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporunu" açıkladı. Enflasyon tahminlerini sabit tuttu ama bu açıklamalar piyasanın ateşini düşüremedi"

Hal böyle olunca da dolar haftanın son iş gününe fırtına gibi girdi. Dolar saat 10.15'te 30,68 TL ile tüm zamanların yeni rekoruna imza attı.

Euro da haftanın son iş gününe 33 TL'nin üzerinde başladı. Euro da aynı saatlerde 33,09 TL'den işlem gördü.

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