Motorine indirimcik geldi

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Brent petrol ve doların rekor üstüne rekor kırmasıyla Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıkan akaryakıt fiyatları yine değişti.

Brent petrolün 90 doların altına inmesiyle birlikte 2 gün üst üste zam gelen motorin litre fiyatına bu sefer indirim geldi. Benzin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı.

Motorine geçen hafta 2,41 TL’lik indirim yapılmasının ardından önceki gün 69 kuruş zam yapılmıştı. Dün 77 kuruşluk yeni zamla beraber litre fiyatı 25,99 TL’ye çıktı. Bugün motorine 1,14 TL indirim geldi.

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruşa, Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 25 lira 01 kuruşa geriledi.

Öte yandan Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Uluslararası piyasada brent petrolün varil fiyatı 88,22 dolar'dan işlem görüyor.