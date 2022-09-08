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Motorine indirimcik geldi

Araç sahiplerinin kabusu haline dönen akaryakıt fiyatları yine değişti. Brent petrolün geri çekilmesiyle motorine indirim geldi. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruşa, Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 99 kuruşa geriledi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:56
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:19
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Brent petrol 90 doların altına düştü. Motorine indirimcik geldi. Araç sahipleri dikkat  

Motorine indirimcik geldi
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, Brent petrol ve doların rekor üstüne rekor kırmasıyla Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıkan akaryakıt fiyatları yine değişti.
Brent petrolün 90 doların altına inmesiyle birlikte 2 gün üst üste zam gelen motorin litre fiyatına bu sefer indirim geldi. Benzin litre fiyatında ise bir değişiklik olmadı.

Motorine geçen hafta 2,41 TL’lik indirim yapılmasının ardından önceki gün 69 kuruş zam yapılmıştı. Dün 77 kuruşluk yeni zamla beraber litre fiyatı 25,99 TL’ye çıktı. Bugün motorine 1,14 TL indirim geldi.

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruşa, Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 25 lira 01 kuruşa geriledi.

Öte yandan Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Uluslararası piyasada brent petrolün varil fiyatı 88,22 dolar'dan işlem görüyor.

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Mehmet Tok
8.09.2022 11:23
Milletin başı döndü. İki çıkıyor, bir iniyor. Sonuçta sene başından bugüne fiyatı 2 misli artıyor. İşte asıl gizlenmek istenen bu.  
 
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