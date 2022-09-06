6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Benzin ve motorine salı sabahı öpücüğü

En son cumartesi günü çifte indirim gelen benzin ve motorin bugün zamlandı. Bugünden  itibaren benzinin fiyatı 56 kuruş, motorinin ise 70 kuruş arttı. LPG'nin fiyatı da 40 kuruşçuk düştü.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 07:06
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 08:43
Takip Et

TL değer kaybetmeye devam ediyor. Benzin ve motorine salı sabahı öpücüğü. Eğleniyor musunuz gençler

Benzin ve motorine salı sabahı öpücüğü
+
Aa
-

3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti. 3 günlük aranın ardından bugün de benzinin fiyatı 56 kuruş, motorinin ise 70 kuruş arttı. LPG'ye de 40 kuruşçuk indirim geldi.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19.22'ye Avrupa Yakası'nda 19.21'e, İzmir ve Ankara'da 19.34'e yükseldi. Motorinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 25.23'e Avrupa Yakası'nda da 25.21'ye, İzmir'de 25.36'ya, Ankara'da ise 25.32'ye çıktı. LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da 10.98'e, Ankara'da 11,00'a, İzmir'de 10,70'ye düştü.

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül tarihinde ise benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. 
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Asil Türk
6.09.2022 07:21
Arabası olan düşünsün.. parası var demek o zaman ciyaklamayacak. Kaderine razı gelip kacilnilmaz ise zevk almayı bilecek. Madem bu düzen hoşuna gidiyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
1
﻿Maaş promosyonu için sevindiren haber. Çalışmalar başladı
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
2
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
3
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
4
﻿Somer şefin sakalsız hali ortaya çıktı O pozu gören hayranları çok şaşırdı
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
5
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
6
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
7
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Otoparkta esrarengiz cinayet
﻿Otoparkta esrarengiz cinayet
﻿Otoparkta esrarengiz cinayet
﻿Fırat Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
﻿Fırat Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
﻿Fırat Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
﻿Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
﻿Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
﻿Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
﻿Hırvatistan Büyükelçiliği'ne yeni atama
﻿Hırvatistan Büyükelçiliği'ne yeni atama
﻿Hırvatistan Büyükelçiliği'ne yeni atama
﻿Nijerya'da sarı humma 14 can aldı
﻿Nijerya'da sarı humma 14 can aldı
﻿Nijerya'da sarı humma 14 can aldı
﻿Ordu’da dehşet: Tartıştığı kuzeninin boğazını kesti
﻿Ordu’da dehşet: Tartıştığı kuzeninin boğazını kesti
﻿Ordu’da dehşet: Tartıştığı kuzeninin boğazını kesti
﻿Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 23 zanlı tutuklandı
﻿Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 23 zanlı tutuklandı
﻿Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 23 zanlı tutuklandı
﻿Kayınbiraderi ve iki kuzenine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Kayınbiraderi ve iki kuzenine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Kayınbiraderi ve iki kuzenine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldi
﻿İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldi
﻿İstanbul-Manchester seferinde kız bebek dünyaya geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.