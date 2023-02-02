﻿Motosikletlinin ölümüne sebep olan kaza kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, S.G. yönetimindeki bir otomobilin Sidal Savaş'ın kullandığı motosikleti takip edAytepe mevkiinde süratle arkadan çarptığı anlar yer aldı.

Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çarparak durduğu görülen otomobil sürücüsü S.G'nin sekerek olay yerinden uzaklaştığı anlar da kayıtlarda görülüyor.

İstanbul'da yaşayan S.G. ile olayda ölen Savaş arasında geçmişe dayalı husumet bulunduğu belirtildi.

Olay

Dün, Çamlık Mahallesi'ndeki bir restorandan çıkan bir aileye, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateş açılmış, olayda kadın C.G. (32) bacağından yaralanmıştı.

Yaralı kadının kocası S.G. (35), olay yerinden kaçan motosikletliyi aracıyla takibe almış, Aytepe mevkisinde motosiklete çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Sidal Savaş (38) hayatını kaybetmişti.

Kaçan S.G. ise Muğla'da yakalanmıştı.

Şüpheliye yardım eden V.E, V.Ö, Ö.Y, S.Ş. ile Muğla'daki bir muayenehanede S.G'yi ameliyat edip karşılığında 200 bin lira aldığı öğrenilen doktor M.A. gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan doktor M.A'nın işlemlerinin Muğla'da devam ettiği, diğerlerinin Aydın'ın Didim ilçesine getirildiği öğrenildi.(AA)