Mourinho bombasının nasıl patlayacağını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho bombasının nasıl patlayacağını açıkladı

Recep ÇINAR yazdı: Mourinho bombasının nasıl patlayacağını açıkladı.

Kim ne derse desin, dünyanın en önemli teknik adamlarından birisi olan Mourinho’nun Fenerbahçe ile el sıkışması, daha doğrusu Fenerbahçe’yi tercih etmesi, sadece Fenerbahçelileri değil, Türkiye’nin hemen hemen bütün futbol ailesini heyecanlandırdı…
Bu bir gerçek…
Özellikle Anadolu’daki futbol severler, bugüne kadar televizyon ekranlarından aşina oldukları Mourinho’yu çıplak gözle görme ve yaşadıkları şehirlerde misafir etme hayali kuruyorlar…
Fenerbahçe kulübü, tarih boyunca dünya futboluna damga vurmuş bir çok ünlü futbolcu ve teknik adama evsahipliği yaptı…
Özellikle futbol dünyasında zirveye çıkmış Brezilyalılar, örneğin dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sol beklerinden Roberto Carlos, Alex de Souza ve bunlara benzer oyuncular sarı lacivertli formayı giymiş ve önemli başarılara imza atmışlar…
Fenerbahçe, bu ünlü futbolcuların yanısıra, Brezilyalı ünlü teknik direktörler noktasında da “Beyaz Pele” olarak bilinen Arthur Zico, Carlos Alberto Parreira çalıştı…
Tabii ki, bu iki teknik adamdan önce ise 1970’li yıllarda Didi gibi ünlü bir teknik adam da, Fenerbahçe kulübünün kapısından içeri girmiş ve sarı lacivertli kulübün tarihine geçmiş…
Yukarıda isimlerini saydığımız teknik adamların yanında ise Osieck, Lazaroni, Veselinoviç, Löw, Lorant, Daum, Aragones, Cocu ve buna benzer bir çok Avrupalı teknik adam da, Fenerbahçe’ye hizmet etmiş, sarı lacivertli kulübün başarısı için çalışmışlar…
Bunların bir kısmı başarılı olarak gürültü çıkarmış, bir kısmı ise sessiz sedasız Fenerbahçe’den ayrılmışlar…
Şuraya gelmeye çalışıyorum; bu isimlerini saydığım futbolcu ve teknik adamlar, Fenerbahçe’ye gelirken ya da Fenerbahçe ile isimlerini anılırken, öyle ya da böyle bir gürültü çıkarmışlar…
Fenerbahçeli taraftarlar, doğal olarak heyecanlanmışlar…
Heyecan yapmaları da normal…
Ki, kimsenin buna itiraz etme şansı yok…
Ama…
Mourinho’nun ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladıktan sonra, Portekizli Hocanın çıkardığı gürültü, sadece Fenerbahçe ailesinde değil, dünyanın dört bir tarafında, İtalya’nın meşhur yanardağı Etna’nın patlaması gibi oldu…
Dolayısıyla, Mourinho’nun dünyada çıkardığı bu gürültü, özellikle Anadolu şehirlerinde başka bir heyecan yarattı…
Tabii ki insanların kafasında soru işaretleri de oluştu…
Daha doğrusu, hem Fenerbahçe’nin, hem de Mourinho’nun akibeti şimdiden merak konusu olmaya başladı…
Bekleyip göreceğiz.

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