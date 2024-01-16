Fatih Terim Yunanca konuştu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Eren Bozdaş
Fatih Terim Yunanca konuştu
Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, maç sonu basın toplantısında Yunanca konuştu.

Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, Yunanca öğrenmeye devam ediyor.

7 Ocak Pazar günü oynanan ve Panaitolikos'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası basın toplantısında açıklamalar yapan Fatih Terim, Yunanca konuştu.

''HRONIA POLLA''
Terim, Yunan halkının her türlü kutlamada imdadına yetişen, "Mutlu yıllar" anlamına gelen "Hronia Polla" kelimesini söyledi.

Fatih Terim'in bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Panathinaikos, Fatih Terim ile çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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