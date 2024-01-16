Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, Yunanca öğrenmeye devam ediyor.
7 Ocak Pazar günü oynanan ve Panaitolikos'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası basın toplantısında açıklamalar yapan Fatih Terim, Yunanca konuştu.
''HRONIA POLLA''
Terim, Yunan halkının her türlü kutlamada imdadına yetişen, "Mutlu yıllar" anlamına gelen "Hronia Polla" kelimesini söyledi.
Fatih Terim'in bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Panathinaikos, Fatih Terim ile çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
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