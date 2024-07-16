MSB'den bin 800 personel alımı! Şartlar açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MSB'den bin 800 personel alımı! Şartlar açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1.800 sivil personel ve mühendis alımı yapacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, KPSS 2024/1 tercihleri çerçevesinde 1800'den fazla personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklamada, MSB'nin üç farklı ilde görev yapacak sivil memur ve mühendisleri istihdam edeceği belirtildi. Bu kapsamda, çeşitli pozisyonlarda çalışacak personelin alımı yapılacak.

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BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların uyması gereken genel şartlar şu şekildedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından yoksun olmamak.
- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bedensel veya zihinsel bir rahatsızlığı bulunmamak.

KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

1 mühendis alımı yapılacak olup, başvurulacak kadrolar ve şartları şunlardır:

4531 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
  • Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
  • Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

4533 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

  • Yazılım Mühendisliği
  • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

7261 - En az iki yüksek düzeyli programlama dilini bilmek ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek

7271 - Java ve J2EE bildiğini belgelemek

7284 - MS Visual Studio.Net (ASP.NET, C#) platformunda web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olduğunu veya bu konuda çalışma yaptığını belgelemek

Tercih kodu: 301017885

1 memur alımı yapılacak olup, başvurulacak kadrolar ve şartları şunlardır:

4421 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

  • Ekonomi
  • İktisat
  • Uluslararası Ekonomi
  • Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
  • İş İdaresi ve İktisat
  • Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
  • Ekonomi ve İdari Bilimler / Ekonomi ve İdari Bilimler Programları

4429 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • Çalışma Ekonomisi

4431 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

  • İşletme / İşletmecilik
  • İşletme Bilgi Yönetimi
  • Muhasebe ve Finansman
  • Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi
  • Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimleri Programları
  • İş İdaresi
  • İş İdaresi ve İktisat
  • Yönetim ve Organizasyon
  • Pazarlama
  • İşletme-Maliye
  • Yönetim Bilimleri ve Liderlik

4459 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

  • Maliye
  • Muhasebe ve Maliye
  • Maliye-Muhasebe

4503 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

  • Kamu Yönetimi
  • Siyaset Bilimi
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Tercih kodu: 301017885

1 mühendis alımı yapılacak olup, başvurulacak kadrolar ve şartları şunlardır:

4639 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

  • Makine Mühendisliği
  • Makine ve İmalat Mühendisliği
  • Makine ve Üretim Mühendisliği
  • Makine ve Malzeme Mühendisliği

Tercih kodu: 301017906

Başvurular, KPSS 2024/1 tercihleri kapsamında yapılacak ve gerekli belgeler ile şartlar ilan edilen başvuru kılavuzunda yer alacak.

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