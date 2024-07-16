MSB'den bin 800 personel alımı! Şartlar açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, KPSS 2024/1 tercihleri çerçevesinde 1800'den fazla personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklamada, MSB'nin üç farklı ilde görev yapacak sivil memur ve mühendisleri istihdam edeceği belirtildi. Bu kapsamda, çeşitli pozisyonlarda çalışacak personelin alımı yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların uyması gereken genel şartlar şu şekildedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından yoksun olmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bedensel veya zihinsel bir rahatsızlığı bulunmamak.

KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

1 mühendis alımı yapılacak olup, başvurulacak kadrolar ve şartları şunlardır:

4531 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği / Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

4533 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

7261 - En az iki yüksek düzeyli programlama dilini bilmek ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek

7271 - Java ve J2EE bildiğini belgelemek

7284 - MS Visual Studio.Net (ASP.NET, C#) platformunda web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olduğunu veya bu konuda çalışma yaptığını belgelemek

Tercih kodu: 301017885

1 memur alımı yapılacak olup, başvurulacak kadrolar ve şartları şunlardır:

4421 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

Ekonomi

İktisat

Uluslararası Ekonomi

Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları

İş İdaresi ve İktisat

Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi

Ekonomi ve İdari Bilimler / Ekonomi ve İdari Bilimler Programları

4429 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi

4431 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

İşletme / İşletmecilik

İşletme Bilgi Yönetimi

Muhasebe ve Finansman

Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi

Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimleri Programları

İş İdaresi

İş İdaresi ve İktisat

Yönetim ve Organizasyon

Pazarlama

İşletme-Maliye

Yönetim Bilimleri ve Liderlik

4459 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

Maliye

Muhasebe ve Maliye

Maliye-Muhasebe

4503 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Tercih kodu: 301017885

1 mühendis alımı yapılacak olup, başvurulacak kadrolar ve şartları şunlardır:

4639 - Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak:

Makine Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

Makine ve Üretim Mühendisliği

Makine ve Malzeme Mühendisliği

Tercih kodu: 301017906

Başvurular, KPSS 2024/1 tercihleri kapsamında yapılacak ve gerekli belgeler ile şartlar ilan edilen başvuru kılavuzunda yer alacak.