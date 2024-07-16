2253 şehidimiz için 90 bin camide sela okundu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
2253 şehidimiz için 90 bin camide sela okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlemesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 90 bin camide gece saat 00.13'te sela aynı anda okundu.

253 şehidimizin anısına cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık bırakıldı.

Üzerinden 8 yıl geçen 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitlerimiz bu yıl da dualarla anıldı.

81 İLDE SELALAR OKUNDU

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milletin birlik ve direniş ruhunu pekiştirmek amacıyla 90 bin camiden sela verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm ellerdeki koordinesi ile 253 şehit anısına 00.13'te ülke genelindeki camilerden selaların eş zamanlı okunmasının ardından bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına dek açık bırakıldı,

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