MSB’den Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırıyla ilgili açıklama

Kaynak: DHA
MSB’den Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırıyla ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Çağlayan Adliyesi’ndeki polis kontrol noktasına gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Çağlayan Adliyesi’nin polis kontrol noktasına gerçekleştirilen terörist saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröristlere geçit vermeyen kahraman polislerimizi kutluyor, bu kalleş saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde her türlü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürecek, terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” denildi.

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