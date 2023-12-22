Mucize otu böyle kullanırsanız cilt problemlerine deva oluyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
Mucize otu böyle kullanırsanız cilt problemlerine deva oluyor
Kulak otu, yeşil kısımları zeytinyağı ile karıştırılarak merhem haline getirilirse cilt problemlerine deva oluyor.

Sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelen insanlar, birçok bitkinin faydalarını tanımaya devam ediyor. Bu bitkilerden birinin de kulak otu dikkatlerden kaçmadı.

Kulak otu, yeşil kısımları zeytinyağı ile karıştırılarak merhem haline getirilebildiği bildirildi.

Bu merhem, cilt iltihapları, egzama, nasır, basur, güneş yanığı, sivilce ve çıban gibi cilt problemlerine şifa olmasıyla dikkatlerden kaçmadı.

KULAK OTU NASIL KULLANILIR?

Kulak otu, sağlıklı ve doğal bir bitki olmasına rağmen, fazla tüketildiğinde bazı yan etkilere neden olabileceği vurgulandı. Kulak otu, içerdiği oksalik asit nedeniyle böbrek taşı oluşumuna sebep olabileceği ifade edildi.

Kulak otu, salata, turşu, meze gibi yiyeceklerin içine de katılabileceği vurgulandı.

Kulak otu, lezzetli ve ekşi bir tada sahip olduğu bildirildi. Kulak otu, taze veya kurutulmuş olarak kullanılabileceğinin dile getirildi.

Ayrıca, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hamileler ve emzirenler kulak otu tüketmeden önce doktorlarına danışması gerektiği tavsiye edildiğinin altı çizildi.

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