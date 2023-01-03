Müge Anlı canlı yayında bacaklarına bakan adamı görünce çıldırdı

ATV’de yayınlanan Müge Anlı’nın programında evinde tavuk pişirirken kaybolan, 64 yaşında 5 çocuğu 12 torunu olan Arife Gökçe’nin kaybı araştırılmaya devam ediyor.

Programda, Sinan Sardoğan adındaki bir kişinin köydeki yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiği ortaya çıktı.

“SANA BURADAN BİR UÇARIM”

‘Sapık Sinan’ olarak bilinen Sinan Sardoğan hakkında stüdyoya peş peşe ihbar telefonları geliyor.

Programa gelen ihbarlar Müge Anlı ve stüdyodakileri sinirden çılgına çevirdi.

Müge Anlı, canlı yayın sırasında Sinan’ın bacaklarına baktığını fark etti. Sinirden çılgına dönen Anlı, “Benim de bacaklarıma falan bakma sana bir uçarım buradan. Yararım ben senin beynini. Bakıyorsun. Bakma.” dedi.

OLAY NEDİR?

Tokat’ta 11 gündür kayıp olan 64 yaşındaki Arife Gökçe aranırken, Sinan Sardoğan adındaki bir kişinin yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve sürekli cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

Sardoğan’ın programa çıkması üzerine yayına peş peşe telefonlar geldi. İsmini vermek istemeyen pek çok kadın Sardoğan’ın sapık olduğunu anlattı.

Sinan sardoğan iddiaları yalanlarken, stüdyoda zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.