Müge Boz gece yarısı sosyal medyada içini döktü. ‘Canıma tak etti’

Oyuncu Müge Boz 4 yaşındaki kızı Vina'nın akşamları uyumamasından şikayet etti. Boz, çocuğunun yatmamak için sürekli ağladığını belirterek içini gece yarısı sosyal medyaya döktü.

"ANNELİK HİÇ KOLAY DEĞİL"

Takipçileri ile dertleşip "Bu annelik olayı hiç de kolay değil. Vina'nın uyku sorunu artık canıma tak etti. Tam 2 saat 15 dakika ağladı. Ama ne ağlamak! Sanki boğazlıyorlar" dedi.

"HIÇKIRARAK AĞLADIM"

Boz sözlerine şöyle devam etti: "Sinirlerim öyle bozuldu ki, evden çıkıp arabayla dolaştım. Deliler gibi bağırdım. Ben de hıçkırarak ağladım. Tükendim ki ne tükendim. Eşim Caner uyuyor gayet! Neden hep anneler en çok etkileniyor? İnsan bir yerde patlıyor işte! İçimi dökmeseydim ortadan çat diye çatlayacaktım."

Geçtiğimiz günlerde bir lansmanda boy gösteren Müge Boz, kızı Vina’yla ilgili yöneltilen sorulara şu yanıtı vermişti:

"Siz Vina’yı her ne kadar babasıyla bisiklet turunda daha sıklıkla görseniz de evde görev bende. Çok yoğun tempoda geçiyor ev-iş arası koşuşturmam ama beni bu besliyor doğrusu."

Bergüzar Korel’in set yoğunluğundan sitem eden paylaşımı hatırlatılan Müge Boz, "Bazı mesleklere baktığınızda lay lay lom gözükebiliyor ama öyle değil aslında. Bergüzar’ın da söylemek istediği buydu sanırım. Bergüzar’ın birde üç çocuğu var onu hayal bile edemiyorum" diye konuşmuştu.

"İKİNCİ ÇOCUĞU İSTİYORUM" DEMİŞTİ

"Siz ikinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna da cevap veren Boz, "Evet ikinci çocuk istiyorum. Vina’nın bir kardeşi olsun istiyorum ama bunun için hayırlısı ne zaman olur bilemem" yanıtını vermişti.