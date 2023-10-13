Müge Boz'dan ikinci çocuk açıklaması

Basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019'da evlenen ve aynı yıl kızı Vina'yı kucağına alan oyuncu Müge Boz, kalabalık aileleri sevdiğini belirterek ikinci bebeği düşündüklerini söyledi.

Müge Boz'dan ikinci çocuk açıklaması

Caner Erdeniz ile 2019'da nikâh masasına oturan, aynı yıl Vina adını verdikleri kızının doğumu ile ilk kez anne olma sevinci yaşayan oyuncu Müge Boz, ikinci bebeğe yeşil ışık yaktı.

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Müge Boz, son olarak önceki gün yüzü olduğu kozmetik markasının lansmanında gazetecilerle bir araya geldi.

Kot elbisesi ve yeni saç stiliyle dikkat çeken Boz, kızı Vina’yla ilgili yöneltilen sorulara şu yanıtı verdi:

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“Siz Vina’yı her ne kadar babasıyla bisiklet turunda daha sıklıkla görseniz de evde görev bende. Çok yoğun tempoda geçiyor ev-iş arası koşuşturmam ama beni bu besliyor doğrusu.”

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Bergüzar Korel’in set yoğunluğundan sitem eden paylaşımı hatırlatılan Müge Boz, “Bazı mesleklere baktığınızda lay lay lom gözükebiliyor ama öyle değil aslında. Bergüzar’ın da söylemek istediği buydu sanırım. Bergüzar’ın birde üç çocuğu var onu hayal bile edemiyorum” diye konuştu.

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"Siz ikinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna Boz, "Evet ikinci çocuk istiyorum. Vina’nın bir kardeşi olsun istiyorum ama bunun için hayırlısı ne zaman olur bilemem" yanıtını verdi.

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