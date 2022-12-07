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Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak

Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri, Çocuk gelişimi eğitmeni olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 08:31
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Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri, Çocuk gelişimi eğitmeni,1 işçi alacak

Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak
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İŞKUR’da yer alan bilgilere göre; Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri, Çocuk gelişimi eğitmeni olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.

2- 18 yaşını bitirmiş olmak.

3- 65 yaşından gün almamış olmak.

4- Erkek adaylar için;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6- 657 sayılı kanunun 48. Maddesinin (a) bendinin (4) (5) (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

ÖZEL KOŞULLAR

1- Yükseköğretim kurumlarının çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü lisans veya ön lisans mezunları öncelikli olmak üzere kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmak.

2- Tercihen ilanda belirtilmiş olan çalışma adresinde ikamet ediyor olmak.

3- Tercihen lisans bölümü mezunlarının başvuruları değerlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Başvuru pozisyon ile ilgili özel koşullarda sayılan niteliklere uygun mesleki yeterlilik/ehliyet/ustalık/sertifika/iş tecrübesi vb. belgeler

3- Öğrenim durumunu gösterir belge fotokopisi (diploma, öğrenim durum belgesi vb)

4- Askerlik terhis veya muafiyet belgesi (erkek adaylar için)

5- Sabıka kaydı (e-devlet portalından "resmi" seçeneği seçilerek alınan belge kabul edilecektir.

6- İkametgâh belgesi

7- İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olma şartı aranacaktır.)

8- İş başvuru formu https://bagyaka.com.tr/ adresi üzerinden temin edilecektir.

9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devlet portalı üzerinde alınabilir)

Not 1: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup kargo, posta vb şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Not 2: Vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir.

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