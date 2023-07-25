Muğla’da avukatlar, Akbelen Ormanı’nda kömür saha genişletmesine karşı dava açtı

ANKA'nın haberine göre; Avukat Arif Ali Cangı, “Neredeyse ormanın 5’te biri kesilmiş vaziyette. Eğer böyle giderse hafta sonu Akbelen ormanı diye bir şey kalmayacak. Şirket, ağaç kesimi için günlüğü bin 600 liradan işçi arıyor. Oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Biz Muğla İdare Mahkemesi’nde olmazsa Bölge İdare Mahkemesi’nde orada da olmazsa Danıştay’da bu davayı kazanacağız” dedi.

Dava Açılma Süreci

Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Bölge halkının açtığı yürütmeyi durdurma davası henüz sonuçlanmamışken Türkiye Barolar Birliği Kent Çevre Komisyonu Yürütme Kurulu, Muğla Barosu ve İkizköylülerin Avukatları bugün İdare Mahkemesi önünde ‘ağaç kesiminin iptali ve yürütmesinin durdurulması’ talepli dava açtı.

Avukatların Açıklamaları

Mahkeme binası önünde açıklama yapan Muğla Barosu Genel Sekreteri Şükriye Metin şunları söyledi: “Biz burada Muğla Barosu olarak, Türkiye Barolar Birliği Kent ve Çevre Komisyonu olarak; havasına, suyuna, toprağına, ormanına, geleceğine sahip çıkan İkizköylülerin onurlu mücadelesinin yanında olduğumuzu tekrar bildirmek istiyoruz.” İkizköylülerin Avukatlarından Arif Ali Cangı ise “Akbelen Ormanının kömür ocağı haline getirmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2020 yılında vermiş olduğu bir karar var. Bu kararın iptali için dava devam ediyor. Bu davadan henüz karar verilmemiş olmasına rağmen dün sabah ‘oldu bitti’ye getirmek, ağaçları yok etmek için jandarma eşliğinde bir katliam yaşanıyor.” diye konuştu.

Metin "Biz Muğla İdare Mahkemesi'nde olmazsa Bölge İdare Mahkemesi'nde orada da olmazsa Danıştay'da bu davayı kazanacağız. Davayı kazandıktan sonra orada ağaçlar kalmazsa, kesilmiş olursa bunun geri dönüşü nasıl olacak? Bunun hesabını kim verecek? Şu an orada yapılan işlemi, ağaç kesilmesinin iznini veren suç işliyor. Bu emri uygulayanlarda suç işliyor. Buna sessiz kalanlarda suç işliyor. Bari mahkemenin buna ortak olmaması ve bir an önce bu yeni davanın dışında yürütmeyi durdurma kararı vermesi gerekiyor." dedi.

"Akbelen'de anayasal bir suç işlendi"

Türkiye Barolar Birliği Kent Çevre Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi Ozan Orpak, "2 yıldan beri mücadele verilen artık kamuoyunda Akbelen olarak devam eden ve bu hukuki süreçte her zaman yanında olduğumuz İkizköylülerin yanındayız. Sadece çevre davası değil tamamen toprağımıza suyumuza, ağacımıza yani her şeye destek olmak, her şeyi sahiplenmek için oluşan bir davadır" dedi.

İkizköylülerin diğer Avukatı İsmail Hakkı Atal ise şunları söyledi:

"Bugün ikinci bir dava daha açıyoruz. Muğla İdare Mahkemesi'nde toplumsal düzenin sağlanması için bir fırsat daha veriyoruz, yargının yasaları ve anayasal hükümleri uygulayabilmesi için. Anayasa'nın 169. maddesi açık, 'devlet ormanları hiçbir şekilde eksiltilemez, zarar verilemez, zarar gören ormanların yerine yeni orman dikilir' diyor. Anayasa'nın açık hükmüne rağmen dün Akbelen’de anayasal bir suç işlendi. Hem de sadece Türkiye tarihine değil Dünya tarihine geçecek şekilde suç işlendi. Zira ormancılar ormanı keserken aynı anda Bayır'da orman yangını vardı. İşte yangına körükle gitmek deyiminin vücut bulmuş hali."