Akbelen'de katliamın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler girilmesi yasak olan alandan

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen ormanı, kömür madeni sahasının genişletilmesi için testere ve dozerlere teslim edildi.

Akbelen'de katliamın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler girilmesi yasak olan alandan

İki yıldır ormanı korumak için çadır nöbeti tutan köylüler ise jandarma ve TOMA’larla karşı karşıya kaldı. Bölgeye giren bir avukatın çektiği görüntüler, orman katliamının boyutunu gözler önüne serdi.

Çadırlı Nöbet Alanına Baskın

Milas’a bağlı İkizköy’de yaşayan köylüler, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlamak için Akbelen ormanında maden sahasının genişletilmesine karşı direniyorlardı. Köylüler, iki yıldır ormanın girişinde çadır kurarak nöbet tutuyorlardı. Ancak geçtiğimiz günlerde çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA, çadırlı nöbet alanına baskın düzenledi. Köylülerin direnişi kırılarak, bölgeye girişleri yasaklandı.

Ormanın Çığlıkları Kayda Alındı

Girilmesi yasak olan bölgeye giren bir avukat ise, ormanda yaşanan katliamın görüntülerini kayda aldı. Görüntülerde, testere sesleriyle inleyen ormanda, ağaçların birer birer kesildiği ve dozerlerle taşındığı görülüyor.

Akbelen ormanı testere sesleri ile inlerken ağaçların çığlıklarını duyamamak için ya sağır ya da gözünüzü para hırsı bürümüş olması gerekiyor.

Köylülerden Mücadele Sözü

Orman katliamına karşı mücadele eden köylüler ise, pes etmediklerini ve hukuki yollara başvuracaklarını söylüyorlar. Köylüler, Akbelen ormanının sadece kendilerine değil, tüm Türkiye’ye ait olduğunu ve korumak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtiyorlar.

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