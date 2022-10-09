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Tarladan çıktı tam 2 bin 400 yıllık

Muğla'da bir tarlada 2 bin 400 yıl önce döneme ait olduğu tahmin edilen oda mezar bulundu. Yetkililer, mezarda kurtarma çalışması başlattı. 

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 10:18
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Muğla'da tarladan tam 2 bin 400 yıllık oda mezar çıktı

Tarladan çıktı tam 2 bin 400 yıllık
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Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde bir tarlada 2 bin 400 yıl önce yapıldığı değerlendirilen oda mezar bulundu. Mezarda kurtarma kazısı başlatıldı.

Milas’ın Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesi’nde Fatma Özyiğit'e ait tarlayı ekip biçen kardeşi Ahmet Baki Karabacak, tarlanın yola yakın kısmında büyük bir taş olduğunu fark etti. Taşın etrafını temizleyince tarihi bir kalıntı olduğunu fark eden Karabacak, Milas Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.

MEZARIN ÇEVRESİNDE SERAMİK PARÇALARI BULUNDU

Müdürlüğe bağlı ekiplerle bölgedeki vatandaşların da desteğiyle kurtarma kazısı başlatıldı. M.Ö. 4. yüzyılda Erken Helenistik dönemde yapıldığı tahmin edilen oda mezarın çevresinde seramik parçaları bulundu. Kurtarma kazılarının sürdüğü mezarın ne zaman açılacağı henüz belli değil.

"İLK KEZ BURADA ÇIKTI"

Mezarı bulan 55 yaşındaki Ahmet Baki Karabacak, yaptığı açıklamada tarlayı 40 yıldan bu yana ekip biçtiğini ifade ederek "Bu taş, sabana takılmıştı ve bir kısmı kırılmıştı. Tarihi kalıntı olduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdik. Mezarı bulunca çok heyecanlandım çünkü bu yakınlarda böyle bir kalıntı yok. İlk kez burada çıktı. Dolayısıyla çok heyecanlandım. Burası daha önce yüksek bir tepe gibiydi. Tarla yıllarca sürüle sürüle toprak aşağı aktarıldı. Böylece taş ortaya çıkmış. Biz de kurtarma kazılarına yardım ediyoruz. Mezarın içinden ne çıkar bilmem ama ne çıkarsa çıksın devletin olacak" dedi.


(Kaynak: İHA)

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