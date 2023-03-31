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Muğla'da hafif ticari araç binaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da bir hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak binaya çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:52
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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da hafif ticari araç binaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Ortaca-Dalyan yolu Okçular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dalyan’dan Ortaca istikametine giden Batuhan Kasapçı (19) yönetimindeki 48 AJB 323 plakalı hafif ticari araç, Okçular Mevkii’ne geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve Orman Yangın Müdahale Ekip Amirliği binasının bahçesine uçarak binaya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, İtfaiye ve Sağlık Ekipleri sevk edilirken, araç sürücüsü Batuhan Kasapçı hafif yaralı, yanında bulunan Suriye uyruklu Samir Süleyman ise ağır yaralı olarak araçtan çıkartıldı.

Her iki yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Samir Süleyman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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