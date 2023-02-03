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Muharrem İnce Erdoğan’a “Bay Bay Kemal” sözleri üzerinden yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek " Bay bay Kemal” ifadelerinin ilk olarak 2018 yılında Muharrem İnce tarafından "Bay bay Recep" olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Muharrem İnce bahse konu sözlerinin videosunu “Çalma” notuyla paylaştı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 21:30
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Muharrem İnce Erdoğan’a “Bay Bay Kemal” sözleri üzerinden yüklendi

Muharrem İnce Erdoğan’a “Bay Bay Kemal” sözleri üzerinden yüklendi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ‘Bay Kemal’ diye hitap eden Erdoğan, “Biz muhatabımızı tanıyoruz. Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, onları hiç yetiştiremez. Muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi. Ona kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay bay Kemal. Telif de istemeyiz alsın tepe tepe kullansın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu için ürettiği ‘Bay bay Kemal’ sloganı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

“BAY BAY RECEP”

Bununla birlikte söz konusu sloganı ilk olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kullandığı ortaya çıktı.

2018 yılında Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İstanbul’daki Silivri mitinginde ‘Bay bay Recep’ sloganını ilk kez kullanmıştı.

İnce Silivri’deki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik “Bay Muharrem” hitabından hareketle “Sayın Erdoğan, Bay Muharrem deyip durma, millet de sana bay bay Recep deyiverir” diye konuşmuştu.

“ÇALMA”

Muharrem İnce bugün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 2018'deki konuşmasına ve Erdoğan'ın sözlerine yer verdi. Videonun sonunda "Telifi isteseniz de veremezsiniz :)" ifadeleriyle son buluyor. İnce, paylaştığı videoya 'Çalma!' notunu düştü.

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Hamit Seki
3.02.2023 21:47
20 yıldan beri Devletin kasasını her yıl sıfırladılar yetmedi, Cumhurbaşkanlığını sıfırladılar bay bay deyip kurtulacaklarını sanıyorlar, onları kabul edecek bir ülke var mı acaba? Düşene vah vah.  
 
Kel oğlan
3.02.2023 21:43
Bay bay , tüm kanallar, tüm imkânlar nafile Bay bay  
 
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