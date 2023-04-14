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Muharrem İnce Levent Kırca'nın skecinde kullandığı işareti partisinin el işareti yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'de partisinin selamlama işaretini tanıttı. İnce, "Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz" dedi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 15:54
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Muharrem İnce Memleket Partisi'nin selamlama işaretini tanıttı

Muharrem İnce Levent Kırca'nın skecinde kullandığı işareti partisinin el işareti yaptı
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Seçimlere günler kala en çok konuşulan isimlerden biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den yeni bir açıklama daha geldi. İnce, partisinin selamlama işaretini ilk kez gösterdi. İşte o işaret ve İnce'nin açıklamaları...

"İLK KEZ PARTİMİZİN İŞARETİNİ GÖSTERİYORUM! NE BU? ÜÇÜNCÜ YOL"

Muharrem İnce, bir otelde organize edilen partisinin milletvekili aday tanıtım programında, Türkiye'nin huzura, hakkaniyete, hukuka, adalet, ahlaka ve akla ihtiyacı olduğunu, bunu da Memleket Partisi'nin getireceğini açıkladı.

Sloganlarının, "Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan" olduğunun altını çizen İnce, "Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket. İlk kez Rize'de dedemin, anneannemin memleketinde partimizin işaretini gösteriyorum. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz, millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek." diye konuştu.

LEVENT KIRCA YILLAR ÖNCE BU İŞARETİ SKECİNDE KULLANMIŞTI

Türkiye’nin sevilen isimlerinden, usta oyuncu Levent Kırca yıllar önce bu işareti bir skecinde kullanmıştı.

Skeçte partisine bir işaret bulmaya çalışan Kırca, partisinin kurmaylarıyla işaret konusunda tartışırken, Muharrem İnce’nin bulduğu selamlama işaretini de değerlendirmişlerdi.

Bu parti işaretinin açıklanması akıllara o skeci getirdi.

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