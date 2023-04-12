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ORC Araştırma'dan son anket. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor. ORC Araştırma'nın son seçim anketine göre, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, %48 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre önde.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 23:02
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ORC Araştırma'dan son anket. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı

ORC Araştırma'dan son anket. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı
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7-11 Nisan tarihleri arasında 42 ilde yapılan 5 bin 400 katılımcılı seçim anketi sonuçları açıklandı.

Ankete katılanlara "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltilmiş, buna göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7,4 puan önünde yer aldı.

Anketin sonuçları şöyle:

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,9

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı  adayı  Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,5

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı  adayı Muharrem İnce: Yüzde 7.2

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Yüzde 2,4

"2023 Milletvekili Genel Seçimleri Siyasi Parti Oy Tercihleri" anketinde ise katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Partilerin oy oranları şu şekilde ölçüldü:

• AKP Yüzde 31,6

• CHP Yüzde 28,5

• İYİ PARTİ Yüzde 14,3

AKP 2018 genel seçimlerinde yüzde 42,6 oy aldı. Ankete göre, AKP 11 puan kaybediyor.

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