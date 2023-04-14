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Muharrem İnce'ye büyük şok! Adaylıktan çekildiler

Edirne'de Memleket Partisi'nin 3 milletvekili adayı, adaylıktan çekildiklerini açıkladı. Parti binasında yapılacak açıklamada detaylar verilecek.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:00
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Muharrem İnce'ye büyük şok! Adaylıktan çekildiler

Muharrem İnce'ye büyük şok! Adaylıktan çekildiler
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Edirne'de Memleket Partisi, milletvekilli adaylığı için 1'inci sırada Erdem Bircan, 2'nci sırada il başkanı Oktay Bozkurt, 3'üncü sırada Sami Çakırlar ve 4'üncü sırada Şeydanur Akça'yı gösterdi. Adaylardan 1'inci sıradaki Erdem Bircan'ın dışındaki 3 aday çekildiklerini açıkladı. Bozkurt, Çakırlar ve Akça, ortak yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekilliği adaylığımızdan çekilme dilekçelerimizi vermiş bulunmaktayız. Konu ile ilgili basın açıklamamızı pazar günü saat 14.00'de parti binamızda gerçekleştireceğiz. Siz değerli basın emekçilerimizin sorularını yanıtlayacağız. Saygılarımızla" denildi.

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