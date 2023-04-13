Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye tam destek. ''Laik bir Erdoğan karakteri'' dedi

Yıllarca iktidarın politikalarını savunan ve yandaş olarak bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı kaleme aldığı köşe yazısında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi öven açıklamalarda bulundu.

Nagehan Alçı, yazısında "Bikinili bir kadınla başörtülü bir kadını buluşturabiliyor" dediği İnce'nin kitlesi için şunları söyledi:

O zaman 'farklı akvaryumlar' teorisinin seçmen davranışı olarak bir anlamı kalmıyor. O her iki seçmen tipi de bir anda Muharrem İnce’ye dönebiliyor. Nitekim, panorama.tr verilerinden hareket eden Ali Bayramoğlu'nun da ifade ettiği gibi Muharrem İnce seçmenlerinin 3’te 1’i AK Parti’den, 3’te 1’i CHP’den, 3’te 1’i de 18-22 yaş seçmen kitlesinden geliyor. Yani ortada sadece CHP’den kopan seçmen kitlesi yok. Çok net sistemik bir kriz var. 2018’de Erdoğan’a oy verip bugün eli Kılıçdaroğlu’na gitmeyen ve Muharrem İnce’nin merkez popülizmine yönelen bir kitleden bahsediyoruz. Ya Tayyip Erdoğan ya Kemal Kılıçdaroğlu ikili modelini reddediyorlar. Hem laik hem dindar kesimde var bunlar.