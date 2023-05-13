Kılıçdaroğlu'nun telefonuna yanıt vermeyen Muharrem İnce, Erdoğan ile görüşmüş

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece farklı televizyon kanallarında canlı yayınlara katıldı.

Gündeme ilişkin konuşan iki lider, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında da açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU: ANKARA'DAKİ MİTİNGE DAVET ETMEK İÇİNDE ARADIM AMA ULAŞAMADIM”

Konuya ilişkin ilk olarak canlı yayında konuşan Kılıçdaroğlu, "Montajlar ve diğer şeylerle bel altı vuruşlar doğru değil. Cesaretin varsa çıkarsın karşısına. Montajlarla insanları karalamanın doğru olmadığını düşünen birisiyim. Son 24 saatte Muharrem İnce ile görüşmedim. Hastaneye yattığında görüştüm. Kısa da bir sohbetimiz oldu. Bugün Ankara'daki mitinge davet etmek içinde aradım ama ulaşamadım. Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini, Halil İbrahim Sofrası'na davet ettiğimizi bilmesini isterim. Muharrem İnce beni destekliyor mu bilmiyorum. Destekleme konusunda görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: DEVLET OLARAK HUKUKİ SÜREÇTE HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEDİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise birçok kanaldan ortak yayınlanan canlı yayında konuyla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisiyle son durumu konuştum. Devlet olarak hukuki süreçte her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledim. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum."