14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İnce'nin viral olan dansı, Memleket Partisi'nde yasaklandı

İnce'nin viral olan dansı, Memleket Partisi'nde yasaklandı

Muharrem İnce'nin sosyal medyada viral olan dansı, Memleket Partisi yöneticilerine yasaklandı. Partinin il ve ilçe teşkilatlarına gönderilen yazıda, gençlerin dans yasağı kapsamına alınmadığı belirtildi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 22:48
Takip Et

Muharrem İnce'nin viral dansı, Memleket Partisi'nde yasaklandı

İnce'nin viral olan dansı, Memleket Partisi'nde yasaklandı
+
Aa
-

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bir rap şarkısına eşlik ederek yaptığı dans figürlerinin sosyal medya kullanıcıları tarafından canlandırılarak paylaşılmasının bir akım haline gelmesi üzerine, Memleket Partisi il ve ilçe yöneticilerine dans paylaşımlarını yasakladı.

GENÇLER YASAĞIN DIŞINDA

Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik tarafından il ve ilçe teşkilatlarına gönderilen yazıda, "Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen dans videoları ile ilgili olarak İl ve İlçe yöneticilerinin dans paylaşımı yapmaları kesinlikle yasaklanmış olup; bu hususta tüm örgüt yöneticilerinin ivedilikle uyarılması ve bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ancak gençlerin bu dansı yapmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Bu hususta gereğinin yapılmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadelerine yer verildi. 

FATİH İLÇE BAŞKANI DANS VİDEOSUNU SOSYAL MEDYADAN KALDIRMIŞTI

Memleket Partisi’nin İstanbul Fatih İlçe Başkanı Cemal Arslan, sosyal medya hesabından, Muharrem İnce'nin akım olan dansını parti üyeleriyle yaptıkları ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Arslan, dans videosunu “Fatih İlçe Başkanlığı olarak bizde akıma katılalım dedik” notuyla paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremleri anımsatarak Arslan'ın paylaştığı videoya tepki gösterdi. Arslan, paylaştığı videoyu, tepkilerin ardından kaldırdı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
1
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
2
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
3
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
4
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
5
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
6
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
7
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Malavi’de Freddy Kasırgası: 99 kişi hayatını kaybetti
﻿Malavi’de Freddy Kasırgası: 99 kişi hayatını kaybetti
﻿Malavi’de Freddy Kasırgası: 99 kişi hayatını kaybetti
﻿Yozgat ve 3 ilçede eğitime kar tatili
﻿Yozgat ve 3 ilçede eğitime kar tatili
﻿Yozgat ve 3 ilçede eğitime kar tatili
﻿Fenerbahçe'nin Zaniolo'yu elinden nasıl kaçırdığı ortaya çıktı. Roma Başkanı'nın Ali Koç'a telefonda ne dediğini Serdar Ali Çelikler açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin Zaniolo'yu elinden nasıl kaçırdığı ortaya çıktı. Roma Başkanı'nın Ali Koç'a telefonda ne dediğini Serdar Ali Çelikler açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin Zaniolo'yu elinden nasıl kaçırdığı ortaya çıktı. Roma Başkanı'nın Ali Koç'a telefonda ne dediğini Serdar Ali Çelikler açıkladı
﻿Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu
﻿Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu
﻿Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.