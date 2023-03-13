İnce'nin viral olan dansı, Memleket Partisi'nde yasaklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bir rap şarkısına eşlik ederek yaptığı dans figürlerinin sosyal medya kullanıcıları tarafından canlandırılarak paylaşılmasının bir akım haline gelmesi üzerine, Memleket Partisi il ve ilçe yöneticilerine dans paylaşımlarını yasakladı.

GENÇLER YASAĞIN DIŞINDA

Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik tarafından il ve ilçe teşkilatlarına gönderilen yazıda, "Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen dans videoları ile ilgili olarak İl ve İlçe yöneticilerinin dans paylaşımı yapmaları kesinlikle yasaklanmış olup; bu hususta tüm örgüt yöneticilerinin ivedilikle uyarılması ve bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ancak gençlerin bu dansı yapmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Bu hususta gereğinin yapılmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadelerine yer verildi.

FATİH İLÇE BAŞKANI DANS VİDEOSUNU SOSYAL MEDYADAN KALDIRMIŞTI

Memleket Partisi’nin İstanbul Fatih İlçe Başkanı Cemal Arslan, sosyal medya hesabından, Muharrem İnce'nin akım olan dansını parti üyeleriyle yaptıkları ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Arslan, dans videosunu “Fatih İlçe Başkanlığı olarak bizde akıma katılalım dedik” notuyla paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremleri anımsatarak Arslan'ın paylaştığı videoya tepki gösterdi. Arslan, paylaştığı videoyu, tepkilerin ardından kaldırdı.